De central lechera a laboratorio de última generación: así será Clesa Innovation Center, nuevo polo de investigación de Madrid

Kadans Science Partner ya tiene la licencia para rehabilitar la histórica fábrica de Clesa, situada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. El edificio, proyectado en 1959 por el arquitecto Alejandro de la Sota y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se transformará en el Clesa Innovation Center, un espacio de referencia para la investigación, la innovación y el desarrollo en ciencias de la vida y la salud.

El proyecto, ganador en 2021 del concurso municipal Reinventing Cities Madrid, inicia este agosto su primera fase de obras, con el objetivo de recuperar el inmueble y adaptarlo a un uso científico y cultural, respetando sus elementos arquitectónicos protegidos.

Las actuaciones contemplan la rehabilitación de las dos naves principales y las oficinas anexas, la restauración de fachadas y cubiertas, la instalación de ascensores y la incorporación de mejoras para garantizar la accesibilidad.

Con una inversión de más de 35 millones de euros, el Clesa Innovation Center dispondrá de 18.000 metros cuadrados destinados a actividades de I+D+i, que incluirán laboratorios de última generación, salas blancas, plantas para prototipado, espacios flexibles de trabajo, un auditorio, una sala de exposiciones, zonas de networking y jardines perimetrales.

También contará con un centro cultural y de convenciones de 3.000 m², abierto a actividades educativas y sociales para los vecinos de Fuencarral-El Pardo.

Certificación

Kadans prevé que el edificio obtenga la certificación BREEAM Excellent, que garantiza altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética. El proyecto también buscará el sello WELL Community y aplicará más de 200 medidas de eficiencia para alcanzar una huella de carbono casi nula.

"Con Clesa Innovation Center, reforzamos el compromiso de Kadans Science Partner de fomentar el progreso en el ámbito sanitario y científico, así como contribuir al desarrollo económico y social de Madrid", señala Miguel Muñoz, director de Kadans en España.

La compañía, con presencia en más de 30 clústeres europeos de life science en Países Bajos, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, apuesta por que este centro se convierta en un punto de encuentro para investigadores, empresas e instituciones.

Clesa Innovation Center interior

Además de su valor arquitectónico, la antigua fábrica de Clesa tiene un emplazamiento estratégico en el corredor biomédico del norte de Madrid, rodeado de hospitales y centros de investigación como el Ramón y Cajal, La Paz, Irycis, IdiPaz, CNIO, CNIC, IIB-CSIC, las facultades de Medicina y Enfermería de la UAM y el Instituto de Salud Carlos III.

Este entorno facilitará la conexión entre el mundo académico, la investigación y la industria, acelerando el desarrollo de nuevos productos y soluciones para la salud.

Espacio para colaborar

En el ámbito cultural y social, el centro contará con un gran auditorio con capacidad para 700 personas, una sala expositiva y áreas para ferias, congresos y convenciones especializadas. Estas instalaciones servirán para promover la colaboración y la visibilidad internacional de los proyectos que se desarrollen en su interior, así como para acoger actividades abiertas a la ciudadanía.

El edificio mantendrá la estructura original reforzada, recuperará elementos característicos como los lucernarios y remates de ventilación, y añadirá cubiertas verdes y paneles fotovoltaicos. También se habilitarán aparcamientos subterráneos, zonas verdes perimetrales y nuevos viales de acceso.

Kadans prevé que las obras concluyan en el verano de 2027. La primera presentación pública del proyecto tendrá lugar el 25 de septiembre, con el evento One Health – One Science, que reunirá a científicos, innovadores y profesionales del sector en una visita guiada por las instalaciones en construcción.