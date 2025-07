Solo el 3% de los pisos turísticos en Madrid están registrados en la nueva plataforma del Gobierno

En el día que entra en vigor la nueva herramienta del Gobierno nacional para registrar las viviendas de uso turístico (VUT), en Madrid solo "se encuentran recogidas 521 de las 17.000 que hay ofertadas en la plataforma de alquiler vacacional Airbnb". Es decir, un 3% del total.

Así lo ha señalado este martes Reyes Maroto, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, en declaraciones a los medios frente a unos pisos de alquiler turístico en el cruce entre las calles Duque de Rivas y Colegiata, en el centro de la capital. "De los ocho que hay -según los datos del PSOE- solo dos de ellos tienen licencia de funcionamiento".

"Seguimos denunciando que Madrid es una de las ciudades con más viviendas de uso turístico ilegales. Hoy el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad tienen un nuevo instrumento a su disposición para poder ponerle coto a este fenómeno", ha señalado la portavoz, acompañada de su homóloga en la Asamblea, Mar Espinar.

Se trata de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, puesta en marcha por parte del Ministerio de Vivienda, que entra en vigor este martes para obligar -alineado con la normativa europea- a las plataformas a comercializar únicamente viviendas registradas a partir de este 1 de julio. Serán pisos que tengan registro autorizado por parte del Ministerio y el Colegio de Registradores.

En este sentido, y apoyándose en los mencionados datos, Maroto ha puntualizado que estos "ponen de manifiesto que es un fenómeno descontrolado". Ha recordado, así, el archivo digital entregado este lunes al Consistorio madrileño por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que se detallan las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad.

Asegura Maroto, además, que "ni el Plan Reside ni el Plan de Inspección que puso en marcha el Ayuntamiento en abril del año 2024 han tenido efecto", haciendo alusión a las medidas para frenar los pisos turísticos ilegales impuestas en la capital.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha detallado a la prensa, desde el parque del Retiro, que el Ayuntamiento está analizando el listado remitido ayer por el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy. De esta manera, ha defendido el registro de viviendas de uso turístico "clave" para "estrangular el anunciarse ilegalmente en plataformas".

"Hoy entra en vigor la medida que yo largamente he reclamado y que siempre dije que era la clave para solucionar los problemas de las viviendas turísticas de uso ilegal, que es el registro y, por tanto, que las plataformas de comercialización no puedan anunciar viviendas que no estén en él. Esto es determinante porque a partir de ahora las plataformas ya no tienen excusa: legal y normativamente están obligadas a publicar y anunciar únicamente aquellas viviendas que estén inscritas como VUT", ha explicado el primer edil.

"Sumado todo ello al Plan Reside después de que ayer firmaran un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para que informen a las comunidades de propietarios y tengan el conocimiento más exacto y más preciso de cuáles son los requisitos de las VUT", ha indicado.

Ley de Ordenación del Turismo

Por otra parte, Espinar también ha mencionado la nueva Ley de Ordenación del Turismo en la que está trabajando el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ante esto, ha mostrado su "preocupación" y ha afirmado que su partido está "muy pendiente" de conocer la integridad de la futura ley. Esta arrancó el pasado miércoles sus trámites con la publicación de su consulta pública, por lo que todavía no hay texto publicado.

"Nos preocupa muchísimo porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está aquí para que los suyos hagan negocio", ha afirmado Espinar.

Este nuevo anteproyecto modificará la Ley de ordenación del turismo vigente desde 1999. Con ella, según ha argumentado la Comunidad, se busca crear un marco legal actualizado para que la seguridad jurídica quede garantizada.

De esta forma, presenta novedades como el cambio del régimen sancionador, la ampliación de los derechos y deberes de los usuarios y las empresas del sector y la libertad de precios, entre otras cuestiones.