Guerra del Ayuntamiento de Almeida a la bandera LGTBI en un edificio municipal: ordena retirarla hasta el Orgullo

El presidente del Pleno del Ayuntamiento, Borja Fanjul, ha ordenado a Más Madrid y PSOE retirar las banderas LGTBIQ+ del Edificio de Grupos de la capital, situado en el número 71 de la calle Mayor, y ha indicado que se pueden colocar este sábado 28 de junio, el día del Orgullo.

En una carta que ha remitido a los partidos de la izquierda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que avala colocar la bandera LGBTI en edificios públicos el día del Orgullo LGTBI por no ser un símbolo partidista, tiene "un límite de carácter temporal".

En este sentido, Fanjul indica que "de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales no existía impedimento jurídico para que con ocasión de la declaración del 28 de junio se exhibiera la bandera arcoíris en un patio interior de la Diputación Provincial de Valladolid".

Entiende así que el límite de carácter temporal para la exhibición de este tipo de banderas y pancartas tiene que ser día del Orgullo LGTBI, en conmemoración de los disturbios de StoneWall que se produjeron el mismo día del año 1969 y que son considerados el inicio de la lucha de este colectivo, como así refiere el acuerdo de 6 de julio de 2018 adoptado por el Consejo de Ministros.

"Resulta procedente la retirada inmediata de las banderas y pancartas colocadas en las plantas primera, tercera y cuarta del edificio de grupos, pudiendo volver a ser colocadas a lo largo de todo el día 28 de junio y ser retiradas de nuevo al finalizar el día", defiende el presidente del Pleno en la misiva.

Más Madrid ha anunciado que recurrirá la orden del Gobierno municipal de retirar las banderas LGTBIQ+ del Edificio de Grupos Municipales, mientras que el PSOE ha rechazado quitarlas de sus balcones.

Vox exigió su retirada

Fue este martes cuando el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, exigió al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que impida colgar banderas LGTBI en el Edificio de Grupos Municipales de la capital, cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo (TS), y avanzó que se abre a la vía judicial si esta situación no sucede.

"Decía la sentencia del 2024 (del TS) que se podrá poner en aquellas instituciones que tengan un patio interior porque la fachada principal debe respetarse y debe reservarse para las enseñas oficiales, como la bandera de España y la de la comunidad correspondiente", subrayó a los medios en los pasillos del Palacio de Cibeles.

Ortega Smith señaló que el último auto del TSJM, que se conoció este lunes, "no ha entrado en el fondo y no modifica nada la cuestión", por lo que envió una carta al presidente del Pleno, Borja Fanjul, que tiene la competencia del edificio, para ordenar la retirada de las pancartas.

"Nos contestó diciendo que no porque había una sentencia del 2024 que permitía poner las banderas. A lo que le hemos contestado con lo que esa sentencia del 2024 tiene dos límites. Uno temporal, solo se puede poner el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, y un límite espacial, que no se puede poner en la fachada principal, sino que debe de ponerse en un patio interior", insistió.

Asimismo, detalló que el presidente del Pleno "no les había contestado" en ese momento y deslizó que si finalmente no lo hacía "irán a los tribunales" porque "las sentencias se tienen que cumplir en su totalidad, que es solo el 28 de junio y en fachadas que no sean la principal".

Más Madrid y PSOE se rebelan

La portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a Fanjul por "usar la Secretaría General del Pleno como la herramienta de las malas artes del PP y para que les haga el trabajo sucio por el que no se atreven a dar la cara".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha advertido "no quitarán" las banderas LGTBIQ+ de sus balcones y ha tildado de "provocación" la carta del presidente del pleno porque "hace una interpretación de una sentencia de la cual él infiere que la colocación de esta bandera tiene un carácter temporal".