Ferran Font, experto inmobiliario: "En Madrid se prefiere tener un piso cerrado a alquilarlo por este motivo"

La situación de la vivienda se sigue complicando sobremanera en Madrid y en toda la comunidad. Las tendencias que se han podido ver en los últimos años se consolidan en un 2025 que no ofrece muchas garantías de encontrar la luz.

Y es que el túnel que atraviesa el centro peninsular parece bastante alargado. Así lo confirman diversos estudios y varios expertos que siguen haciendo hincapié en cuestiones tan básicas como el encarecimiento de los precios y la poca oferta.

Desde el portal especializado pisos.com aseguran que este es el principal problema, ya que cada vez menos propietarios se lanzan a la aventura de sacar sus propiedades al mercado. Especialmente si se tratan para alquiler.

Una situación que ha provocado que el metro cuadrado en la Comunidad de Madrid supere ya los 4.500 euros de media. Además, la rentabilidad bruta del alquiler se sitúa en el 5,30%, mientras que en la ciudad de Madrid, esta baja al 4,81%.

Tanto es así que la situación preocupa especialmente a expertos como Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, quien tiene claro quienes son los principales afectados en toda esta situación: los jóvenes y las familias con menos recursos.

¿Por qué no se alquilan pisos en Madrid?

Ferran Font, experto inmobiliario, se muestra especialmente preocupado por las dificultades que registran algunos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda. Una situación que se agrava cuando tenemos en cuenta los casos de alquileres.

Para este especialista, que el precio de la vivienda no pare de subir "excluye del mercado, ya no solo a los jóvenes, sino también a las familias con situaciones económicas más complicadas. La solución pasa por un mayor consenso entre los poderes públicos y privados".

Sin embargo, como él mismo afirma, poner de acuerdo a todos los poderes no es una tarea sencilla. Por ello, ante esta dejadez, los precios no cesan de subir y la situación no para de descontrolarse.

En base a los datos publicados en el último informe, el precio de venta en la Comunidad de Madrid asciende hasta los 4.548 €/m2. Una vivienda tipo de 90 m2 costaría 409.320 euros. Teniendo en cuenta que el alquiler medio de la región se sitúa en los 20,08 €/m2, arrendar una vivienda tipo supondría un coste de 1.807,20 euros al mes.

Estas cuentas arrojan una rentabilidad bruta del alquiler en la comunidad madrileña del 5,30%. Y si hacemos estos mismos cálculos para la capital, los resultados son aún peores, ya que la rentabilidad es del 4,81%.

El precio de venta del metro cuadrado es de 6.410 euros, de modo que un inmueble de 90 m2 se vendería por 576.900 euros. Comparando estas cifras con las del alquiler, una vivienda tipo exigiría 2.313,90 euros mensuales (25,70 €/m2).

Comprar un piso en Madrid es cada vez más difícil. Sin embargo, lo que peor resulta es intentar alquilarlo. Y es que los propietarios viven una situación tan agónica que ya no quieren participar de este mercado de ninguna forma.

"El mercado del alquiler vive una situación complicada dado que no ofrece suficiente seguridad a los propietarios. Debido a esto, la oferta está cayendo: se prefiere vender o tener el inmueble cerrado antes de alquilarlo sin garantías suficientes".

Además, tal y como explica Font, esto es una bola de nieve que va engullendo a los agentes más débiles: "Una menor oferta provoca un aumento de los precios, y la dificultad para acceder a los alquileres se convierte en el gran obstáculo para la emancipación de los jóvenes".

Aunque alquilar un piso en Madrid es casi imposible, comprarlo no es mucho más fácil, ya que se trata de "un gran reto", como dice el director de Estudios de pisos.com. En la Comunidad, los cinco municipios más caros son Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Pero en esta nube tan gris se cuela algún rayo de sol como es el caso de Ciempozuelos, el municipio más económico. Le siguen San Martín de la Vega, Aranjuez y Mejorada del Campo. En todos ellos el metro cuadrado no supera los 2.000 euros de media.