Mercadona confirma lo que nadie esperaba para San Isidro en Madrid: estos son los supermercados que sí abren

Está demostrado que el calendario laboral es uno de los documentos que más miramos y consultamos los españoles a lo largo del año. Siempre buscando ese puente o ese día festivo que nos alivie un poco la carga y que nos dé ese respiro tan necesitado en muchas ocasiones. Y más si estamos en etapas como la actual, cuando se han sucedido varios días sin tener que cumplir con las obligaciones habituales que incluso nos han llevado a descentrarnos un poco.

Hace no mucho esperábamos con especiales ganas las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, en algunas zonas como Madrid, lo hacíamos con la vista puesta en el futuro más cercano, ya que venían semanas de lo más interesantes y movidas en este aspecto. Sin ir más lejos, ese increíble puente de mayo en el que se unieron el Día del Trabajador y el Día de la Comunidad. Festivos que no serán aislados.

Pero una vez más, no podíamos evitar mirar hacia delante ante lo que se venía. Y es que esta semana vuelve a hacer un día de fiesta para algunos en la Comunidad de Madrid. Concretamente, para aquellos que tengan su puesto de trabajo o su centro de estudio en la capital de España. Y es que este 15 de mayo se celebra la festividad de San Isidro, patrón de la ciudad.

Con motivo de este día, muchos no tendrán que cumplir con sus obligaciones este jueves. Es decir, no tendrán que ir al trabajo o ir al colegio o la universidad. Sin embargo, los más afortunados incluso tendrán puente si han invertido un día de vacaciones para así marcharse de la oficina este próximo miércoles y no volver hasta el lunes siguiente.

Los días festivos son, lógicamente, sinónimo de buenas noticias. No obstante, a veces también son sinónimos de contratiempos inesperados. Por ejemplo, muchos esperan hasta estos días para ir a hacer esas compras que tanto necesitan. Y se olvidan de que esos días, los supermercados también están cerrados. Es lo que pasará por ejemplo con Mercadona en Madrid.

¿Abre Mercadona el 15 de mayo en Madrid?

La respuesta a esta pregunta es que no. Los Mercadona de la ciudad de Madrid no abrirán este próximo jueves 15 de mayo. Y por lo tanto, harán el festivo en honor a San Isidro, patrón de la ciudad y una de las jornadas más puramente madrileñas que existen. Así que, si alguien tenía pensado ir y encontrarse las puertas abiertas en su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas, debe saber que no será así.

La cadena de Juan Roig dará descanso a todos sus trabajadores de la capital. Aunque lógicamente, esta es una pequeña parte de las más de 1.600 tiendas que tiene repartidas por toda España, así que no habrá ni mucho menos un parón en su actividad. Por lo tanto, si pretendemos hacer alguna compra en la ciudad de Madrid durante ese día, lo tendremos casi imposible.

Sin embargo, no es imposible adquirir algo en la región, ya que bastará con presentarnos en alguno de los muchos Mercadona de la Comunidad de Madrid y allí podremos ir a hacer nuestra compra habitual con total normalidad. Y es que hay que recordar que esta festividad solo afecta a la ciudad de Madrid.

Por lo tanto, no influye a municipios como Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Leganés, Majadahonda, Parla o Pozuelo de Alarcón, donde se encuentran algunos de los puntos más fuertes de la distribución de tiendas de la cadena valenciana dentro de la Comunidad.