Pau Antó, inversor inmobiliario: "En unos años, un piso de 80 m² en Madrid podría costar más de 2 millones de euros"

Madrid es una de las mejores ciudades del mundo. Sin embargo, atraviesa un grave problema que está provocando estragos en la sociedad. No solo entre los habitantes que viven en la ciudad, sino también entre los nuevos vecinos que quieran acudir a ella. Se trata del precio de la vivienda, el cual sigue la tónica ascendente general del país, pero a unos niveles que cada vez resultan más difíciles de sostener.

Es un hecho que en Madrid el precio de los pisos no para de crecer. Y da igual que sea para alquiler o para compra. Una situación que ha provocado que las autoridades municipales y autonómicas entren de lleno en la cuestión para aumentar la oferta de vivienda asequible. Sin embargo, aunque los resultados de estas intervenciones son positivos, no han conseguido frenar algo que parece ya inevitable.

Desde un tiempo a esta parte, muchos expertos advierten de la enorme gravedad que supone esta escalada sin receso de los precios. El metro cuadrado en la capital se ha disparado, pero no es nada comparado con lo que nos espera en los próximos 5, 10 o 20 años. Así lo advierte el experto Pau Antó, quien asegura que el principal problema que atraviesa la capital es la inflación.

Es por ello que necesitamos saber qué hacer con nuestro dinero para dar los pasos correctos en nuestras próximas inversiones. Antó recomienda que, ante la duda, hay que invertir en el sector inmobiliario, ya que es un mercado más seguro y con una rentabilidad más alta que, por ejemplo, la actividad bursátil. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa inflación que todo lo distorsiona.

Este reputado inversor inmobiliario avisa de lo que va a pasar en Madrid con los precios, incluido el de la vivienda. Y es que es algo que ya ha experimentado con su empresa en Barcelona, donde hace unos años compraban inmuebles que ahora se venden por 10 o incluso 100 veces más. Es ahí donde expertos como él encuentran su verdadero negocio, en esa rentabilidad.

¿Cuánto va a costar un piso en Madrid?

Si estás pensando en comprar un piso en Madrid, quizás ahora sea el momento, ya que en los próximos años los precios se van a disparar de manera incomprensible. Tanto es así que el panorama que se nos dibuja será peor conforme avance el tiempo. Si ahora nos parece que los pisos y la vivienda en general están caros, en 10, 20 o 25 años la situación va a ser mucho peor.

Así lo advierte Pau Antó: "Sí, en 2050, un piso en Madrid puede costar perfectamente 2 millones de euros. Y ni siquiera en el centro". Para quienes les parezca una locura, este especialista les da la respuesta: "La inflación lo cambia todo". Y es que seguramente muchas personas no se hayan puesto a pensar realmente en cómo han cambiado todos los precios. Pero la inflación no solo afecta a la lista de la compra.

Si la tendencia actual no cambia, es decir, que la inflación anual es de un 5,23%, una cerveza pasará a costar 12 euros. Esto es lo que ha sucedido durante los últimos 3 años. Así pues, una Coca-Cola costará 10 euros, un menú del McDonald's 40 euros o la cesta de la compra más de 400 euros. Esto, en las cosas más simples o de primera necesidad. No obstante, sucedería con todo si algo no cambia.

Por ello, un piso en Madrid de 80 metros cuadrados podría costar más de 2 millones de euros en cuestión de poco tiempo. Puede sonar exagerado, pero viendo lo que ha sucedido a generaciones pasadas, no lo es: "Tus abuelos compraron casas, perdona, porque quizás te suene antiguo, pero las compraron por uno, dos o tres millones de pesetas. Al cambio son entre 6.000 y 18.000 euros. Hoy, esas mismas casas valen 10, 20 o 50 veces más. Si el dinero pierde valor cada año, ¿qué pasará contigo si no haces nada?".

Para el que no confíe en estas predicciones, Antó le da un ejemplo: "Hace 40 años, una vivienda en Barcelona costó 3.000 euros. El año pasado la compramos y la vendimos por casi 300.000 euros. 100 veces más cara. Eso no es suerte, es lógica. Mientras otros compran cosas, tú puedes comprar activos. Puedes comprar acciones, pero la rentabilidad es mínima frente a lo que te ofrece el sector inmobiliario".

Antó explica que lo que ha sucedido en Barcelona ya está sucediendo en Madrid, por lo que el futuro es bastante desalentador. Es necesario actuar con previsión y para ello, lo mejor son este tipo de consejos: "Una vivienda no solo protege tu dinero, también te da un rendimiento mucho mayor a largo plazo".