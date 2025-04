El "punto negro" de los diluvios pegado a la T-1 de Barajas: 6 inundaciones en 20 meses, 1 m de agua y el ansiado colector

El barrio del Aeropuerto y de la Alameda de Osuna, en Barajas, se ha inundado seis veces desde mediados de 2023. "Para nosotros, son una tragedia cada vez que se producen", afirmó el concejal-presidente del distrito, Juan Peña, en el pleno de Cibeles de finales de marzo.

El agua también se apoderó de la zona durante las intensas precipitaciones que cayeron marzo en la capital. Varias administraciones ya trabajan en el proyecto de un nuevo colector que, según el Ayuntamiento, resolverá "de manera definitiva" uno de los "puntos negros" de la ciudad.

El viernes 21 del mes pasado, cuando las miradas apuntaban al nivel del cauce del río Manzanares, José Luis Martínez-Almeida dio "toda la razón" a las quejas de los vecinos de Barajas: "No puede ser que, cada vez que llueva, se inunde". El alcalde recordó que trabaja desde hace tiempo con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Aena y el Canal de Isabel II para hacer realidad el colector.

Primera tormenta del año, primera inundación.

1 de 1



Más de 20 años así pic.twitter.com/VzmUug6NRB — Aeropuerto Participa (@AeroParticipa) March 20, 2025

"Confío en que vamos a poder llegar a una solución pronto. No quiero defraudar nuevamente ni decepcionar a los vecinos del barrio del Aeropuerto, que llevan demasiados años esperando esta solución", añadió el regidor popular.

Tal y como explicó el Consistorio madrileño en 2023, cuando se puso en marcha una mesa de trabajo para abordar las inundaciones, el problema se produce por el colapso del colector de Rejas, que recoge las aguas de la zona de Campo de las Naciones.

Cuando este colector supera su capacidad máxima, una gran cantidad de litros de agua brota al exterior. El resultado: viales, garajes y trasteros inundados en dos zonas con cota más baja de la Alameda de Osuna y en otras seis del barrio del Aeropuerto.

En esos puntos, según informó entonces el Ayuntamiento, el agua ha alcanzado una altura de "más de un metro" e "incluso se han superado los 1,70 metros", afectando a más de un centenar de viviendas.

El futuro colector

El concejal-presidente de Barajas indicó en el reciente pleno de Cibeles que el Canal de Isabel II ya ha entregado el proyecto de un tercer colector, cuya puesta en marcha depende de "tres administraciones y multitud de direcciones generales".

Hace unas semanas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cedió a Cibeles el tramo de la vía colectora de la A-2 comprendida entre los puntos kilométricos 0+000 y 3+773, sus conexiones con la avenida de la Hispanidad y la avenida Central y otro tramo de la avenida de la Hispanidad.

Se trata de un "paso fundamental para posibilitar la construcción" del colector, explicó el Gobierno municipal. "Dicha infraestructura hidráulica solo puede construirse bajo esta vía, por lo que la nueva titularidad municipal permitirá que el Canal de Isabel II, gracias al convenio que tiene con el Ayuntamiento, construya este nuevo colector, algo que podrá resolver de manera definitiva uno de los puntos negros de la ciudad en relación a su vulnerabilidad frente a episodios de inundación", detalló.

Con el citado tramo de carretera se incluye, además, la transferencia de los terrenos de dominio público adyacentes y todas sus infraestructuras inherentes (señalización, balizamiento, acera, defensas, barandillas, pantallas fonoreductoras, alumbrado, semaforización, red de drenaje, canalizaciones de comunicaciones o servicios, arquetas para el equipo de control de tráfico y otros elementos).

Situación "crítica"

El asunto de las anegaciones en este punto de la capital se debatió en el pasado pleno municipal porque María Caso, concejal socialista, propuso reforzar los mecanismos existentes para "garantizar una adecuada respuesta" cuando el agua invada las calles de Barajas.

"Año tras año, la solución no llega. Como Gobierno municipal tras gobierno municipal, como gobierno autonómico tras gobierno autonómico, siempre han mirado hacia otro lado, cuando la solución definitiva no puede esperar ni un día más", reclamó Caso, que describió la situación "crítica" que vive el vecindario, "con demasiados desalojos de casas, con demasiados seguros que ya no pagan más reformas, con demasiado miedo por si esta vez los daños no son solo materiales".

"No han aprendido nada de la tragedia de Valencia", lamentó la edil del PSOE, en declaraciones recogidas por Europa Press.