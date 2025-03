Manifestación en Madrid por el 8M: cortes de tráfico, recorrido y horario de la marcha por el Día de la Mujer 2025

Madrid se prepara para un fin de semana muy importante. Especialmente la jornada de este sábado cuando está previsto que miles de mujeres y hombres salgan a la calle para defender el feminismo de una manera más activa de lo habitual. Y es que llega una de las jornadas más polémicas y esperadas, el famoso 8-M, Día Internacional de la Mujer.

Como viene siendo habitual tendrán lugar multitud de manifestaciones por toda España, la mayoría de ellas concentradas en las principales ciudades del país. No obstante, la principal de todas será la que se celebre en Madrid. O mejor dicho, las que se celebren y es que está previsto que haya dos manifestaciones, siempre y cuando la lluvia que va a arreciar con fuerza lo permita.

La marea morada tomará la capital de España este sábado, aunque lo hará de manera diferente de lo habitual, ya que lo hará bajo dos voces. Una por cada una de las manifestaciones que están previstas en Madrid. Por ello, durante toda la jornada se esperan bufandas, camisetas y cánticos para condenar la violencia y las situaciones adversas que sufren algunas mujeres, no solo en toda España, si no en el mundo.

Esos cánticos, entonados a golpe de megáfono y voces, se escucharán desde dos frentes, uno por cada una de las manifestaciones paralelas que habrá en Madrid. Por un lado, la organizada por Comisión 8M, la cual iniciará su recorrido desde Atocha a partir de las 12:00 horas de la mañana. Esta primera concentración se lanzará bajo el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello'.

La segunda manifestación nacerá en la Plaza de Cibeles esa misma tarde, desde las 18:00 horas, y estará dirigida por el Movimiento Feminista de Madrid. Así pues, habrá dos opciones y dos sectores a los que apoyar en un 8-M dividido en la capital.

Horario, recorrido y cortes tráficos del 8-M en Madrid

Madrid será enteramente feminista este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y es que la agenda de toda la capital quedará inevitablemente marcada por las dos grandes manifestaciones que se van a llevar a cabo en la capital de España. Una por cada uno de los sectores que existen dentro de este movimiento.

La primera marcha, la de la Comisión 8M, arrancará desde Atoche a las 12:00 horas y continuará hacia el Paseo del Prado haciendo parada en Cibeles, la calle de Alcalá y la Gran Vía. Desde allí, la marcha descenderá hasta la Plaza de España, donde está prevista que la llegada se produzca a las 15:00 horas.

No obstante, estos tiempos podrían verse alterados por las condiciones climatológicas y es que se esperan lluvias intensas durante toda la jornada. Aunque no está previsto una suspensión de estas manifestaciones, no se descarta la posibilidad de que no haya marcha. Eso sí, lo más probable es que sean menos multitudinarias de lo esperado.

Después de la manifestación, este colectivo invita a realizar una segunda concentración que se ha denominado como 'tardeo feminista' y que tendrá lugar en el Templo de Debod. Desde sus redes sociales han reivindicado este acto como la via para "recuperar palabras que siempre fueron nuestras, como seguridad, libertad, vida, justicia o memoria, y a plantar cara a quienes atacan nuestros derechos".

Después de este acto, tendrá lugar la segunda manifestación, la organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, el cual tomará el relevo a partir de las 18:00 horas desde la Plaza de Cibeles. Además, esta previsto que también finalice en la Plaza de España, punto de encuentro del feminismo este 8 de marzo. Su lema será 'Mujeres en lucha contra el machismo global'.

De esta forma, Madrid se transforma este fin de semana para recibir el Día Internacional de la Mujer, lo que provocará ciertos cambios en el rumbo habitual de la capital. Los más importantes afectarán al tráfico, con alteraciones, restricciones y cortes que ya están programados.