Almeida acusa a Maroto de llamarle "cara de payaso" en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y ella no rectifica

Nueva bronca en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Otra más. Esta vez, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha acusado a la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, de señalarle con el dedo y decir: "La cara de payaso" que tiene "el alcalde".

Cuando el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha preguntado a Maroto si rectificaba sus palabras, la dirigente socialista no lo ha hecho, si bien esta última respuesta no se ha escuchado en los altavoces del salón plenario.

Así lo ha trasladado el primer edil en un momento tenso en el que el presidente del Pleno ha pedido silencio a ambos y a diferentes concejales de los grupos políticos.

El alcalde ha asegurado que ha escuchado como Maroto le "señalaba con el dedo y decía 'la cara de payaso que tiene el alcalde'".

"Me limito a pedir a Maroto que rectifique, hasta aquí hemos llegado. Los madrileños se merecen una disculpa", ha expresado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A continuación, Fanjul ha preguntado a la líder del PSOE en la capital si quería disculparse con el alcalde. Maroto, sin embargo, ha pedido al regidor que rectifique él sus acusaciones sobre la corrupción.

Ante su respuesta, el presidente del Pleno ha insistido: "¿Va a disculparse por el insulto al alcalde?". En este caso, las palabras de Maroto no se han escuchado por los altavoces, pero Fanjul sí que ha remarcado el "no" dicho por la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

"Luego no me pida usted la palabra cuando se sienta ofendida por alguna acusación del equipo de Gobierno porque no se la voy a dar", ha zanjado Borja Fanjul.