La caída en desgracia del otro Garibaldi de Madrid: "No es el bar de Pablo Iglesias, no forcéis la puerta"

Pocos bares han dado tanto que hablar como la taberna Garibaldi, la nueva aventura empresarial del exvicepresidente segundo del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias. Poco más de una semana desde que se inaugurara en el corazón de Lavapiés, la taberna ha ocupado titulares por su escasez de cerveza el día de su apertura, por las fotos de los platos en su web, por sus precios e incluso por una avería en una tubería de agua que les obligó a cerrar.

Sin embargo, no muchos saben que la popularidad de esta taberna ha llegado hasta el madrileño barrio de Prosperidad. En la calle Clara del Rey, se encuentra el Garibaldi Lounge Club, un local que, tal y como confirman los vecinos del barrio a Madrid Total, se encuentra cerrado desde hace años.

Los vecinos del portal, situado pared con pared del Garibaldi Lounge Club, también explican que alguien intentó forzar la cerradura del cierre con el objetivo de entrar, por ello, ha aparecido una pintada en el local en la que se puede leer: "Este local no es el de Pablo Iglesias, por favor, no 'forseis' la puerta".

Son muchos los que, al pasar por este local de Clara del Rey, se paran a leer la pintada y se sorprenden, aunque no sepan del todo en qué consiste la historia que hay detrás.

Intentar contactar con alguien del Garibaldi Lounge Club de Prosperidad es imposible. Aunque en Google aparece que abre a las 20:00, su página web no funciona, su última publicación en Instagram es de octubre de 2023 (en la que anuncian que cierran por una avería) y nadie contesta al teléfono de contacto.

Pero no todo son malas noticias, pues los detractores de Pablo Iglesias han querido echar una mano al Garibaldi Lounge Club de la 'Prospe'. Para ello, han dejado reseñas con cinco estrellas en Google en las que se puede leer: "Yo os recomiendo cambiar el nombre del local por 'No somos el bar de la rata con coleta'", "La gente que se cree que es el de Pablo Iglesias este, le pongo 5 para compensar a esta pobre gente" o "este no es el bar del rata iglesias, os habéis confundido…".

El Garibaldi lounge Club de Clara del Rey. Jesús Soler

Tal y como publica ABC, el local donde se encuentra 'el otro Garibaldi' fue un pub irlandés y posteriormente un restaurante que duró poco por no tener salida de humos. Tal y como detalla el citado medio, el local pertenece a una mujer mayor que lo alquila.

Sin embargo, la aventura empresarial del Garibaldi de Prosperidad no duró ni un año, pues las quejas de los vecinos por los ruidos obligaron a cerrar a este club que, años después, coincidiría sin saberlo con el bar de Pablo Iglesias, ubicado en Lavapiés.

Lo que no queda claro es quién ha hecho la pintada pidiendo que no se fuerce el cierre, aunque todo hace pensar que ha sido la dueña del local, con el objetivo de espantar a todos aquellos a los que Pablo Iglesias no les cae especialmente bien y quieren perjudicarle en su nueva aventura empresarial.

El Garibaldi de Lavapiés

El pasado martes 19 de febrero se produjo la esperada inauguración de la taberna de Pablo Iglesias en Lavapiés y Madrid Total estuvo allí. Garibaldi está compuesta por dos amplias salas. La principal, formada por mesas altas y la barra, en la que se puede ver la bandera de Palestina; y un salón interior de mesas bajas y un pequeño escenario.

En cuanto a la decoración de la taberna, no faltan carteles de Raffaella Carrà y Pepa Flores, artistas comunistas, ni frases como "Por el comunismo es por lo único que vale la pena luchar y morir".

El nombre elegido para el local, Garibaldi, hace alusión a la Brigada Garibaldi, que fue un grupo de soldados italianos formados por las Brigadas Internacionales para defender la Segunda República en la época de la Guerra Civil española.