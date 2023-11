Caos con el colegio de lujo de Madrid sin licencia: ordenan su cierre pero Almeida da hasta el 11 de diciembre

A Brewster Academy, el colegio privado de lujo que da clases en Chamberí desde septiembre sin tener licencia, se le agota el tiempo. El viernes acabaron los 30 días de plazo que le dio la Agencia de Actividades municipal para cesar su actividad. Una vez terminado este periodo de "gracia", según el PSOE, la Policía Municipal podría presentarse el próximo lunes y precintar la academia, que da clases en dos edificios protegidos contiguos. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran, en cambio, que el plazo máximo para que se ejecute el cierre es el 11 de diciembre.

La academia comenzó el curso el 7 de septiembre en dos edificios históricos de la calle Eloy Gonzalo: el antiguo Hospital Homeopático y el Palacete del Marqués de los Salados. Fue su estreno en España tras una larga trayectoria enseñando a estudiantes en New Hampshire, Estados Unidos. En Madrid dan clases a niños de entre 3 y 18 años en cursos equivalentes a infantil, primaria, la ESO y bachillerato españoles por entre 7.000 y 20.000 euros anuales.

Un mes y medio después de comenzar las clases, la Agencia de Actividades notificó a Brewster que su actividad no podía ejecutarse. En su resolución, el organismo argumentó que el documento presentado por el centro para poder operar -una declaración responsable- no era válido. Para edificios protegidos, como en este caso, se exige una licencia. En cualquier caso, no era posible tramitar ningún tipo de permiso porque el plan especial que solicitó el propietario -la empresa EG, el 'casero' de Brewster- todavía se está tramitando.

Ante esta situación, la agencia ordenó la "paralización o el cese inmediato de la actuación objeto de la declaración responsable" en el plazo de un mes. También obligó a "restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación declarada". Si el colegio no obedecía en ese periodo, la Agencia advirtió de que se precintaría de manera "forzosa" las obras en ejecución y la actividad.

Hasta el 11 de diciembre

Tal y como confirman desde el centro, las clases se han desarrollado con normalidad desde entonces y Brewster va a "garantizar" la educación de sus alumnos. De hecho, los alumnos seguirán acudiendo al colegio estos días, a pesar de que este viernes expiró el mes de plazo. Fuentes del Área de Urbanismo del Ayuntamiento aseguran que, como el colegio no ha cesado su actividad, se ha dictado otra orden "que implica la obligación de cierre antes del 11 de diciembre".

Desde el PSOE no entienden que Cibeles ordene este nuevo plazo. Sostienen que la Agencia de Actividades dictó ya el precinto del colegio y dio los 30 días para que el propietario cerrase "por voluntad propia". "La Policía no tiene 30 días para ir a precintar, tiene una orden inmediata de cesar por la fuerza una situación ilegal", explica Antonio Giraldo, responsable de Urbanismo del grupo socialista municipal.

En cualquier caso, según Giraldo, el colegio no va a lograr regularizar su situación antes de esa fecha. Precisamente, la Comisión de Urbanismo aprobará el lunes el plan especial de forma definitiva. El asunto se elevará al pleno de Cibeles del 28 de noviembre, donde saldrá previsiblemente adelante gracias a los votos del PP, que tiene mayoría absoluta. A partir de ese momento, los propietarios tendrán vía libre para solicitar la licencia.

Comenzará así un proceso burocrático que podría alargarse "incluso meses" porque "este tipo de licencia necesita, además, informes de patrimonio de la Comunidad de Madrid adicionales". "Entiendo que se darán prisa, pero es una licencia y no son cosas rápidas", añade el edil.

Desde la academia están "convencidos" de que el 11 de diciembre ya estará tramitada la licencia.

¿El PP, con el PSOE?

Este jueves, el PSOE llevó al pleno de Chamberí una proposición para instar el cierre inmediato del colegio. Lejos de rechazar la postura de los socialistas, el portavoz del PP en este distrito se alineó con sus rivales. "No se puede validar que un colegio o cualquier otro opere fuera de la legalidad", sentenció, en declaraciones recogidas por Somos Madrid. "Vamos a votar a favor. Otra postura no cabría ante un caso flagrante de incumplimiento de legalidad vigente", agregó.

La iniciativa, que salió adelante con los votos de PP, PSOE y Más Madrid, insta a la Junta del Distrito de Chamberí o al "departamento competente" a que "haga cumplir" el cese de actividad docente una vez concluido el plazo que dio la Agencia de Actividades.

