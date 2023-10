Un colegio estadounidense de lujo da clases sin licencia en Chamberí en un edificio protegido

Brewster Academy, un colegio estadounidense de lujo, abrió las puertas a sus alumnos por primera vez el 7 de septiembre. Sus responsables se habían preparado para ese momento durante varios años. Era el estreno en España de un centro con una larga trayectoria en el país norteamericano. Desde entonces, sus 153 alumnos aprenden en las aulas de dos edificios contiguos protegidos de Chamberí: el antiguo Hospital Homeopático y el Palacete del Marqués de los Salados. El colegio, sin embargo, tiene ahora un mes para dejar de enseñar a los escolares porque el Ayuntamiento ha ordenado el "cese inmediato" de su actividad educativa.

La academia recibió el miércoles la noticia a través de una resolución de la Agencia de Actividades. Cibeles todavía está tramitando el Plan Especial de protección que solicitó el propietario del conjunto histórico -el casero de Brewster- para rehabilitarlo y darle un uso educativo. De hecho, tras la aprobación inicial del Plan en mayo se entró en una fase durante la cual no se puede intentar tramitar licencias ni declaraciones responsables. Y aquí está la clave.

La resolución, consultada por Madrid Total a través del sistema de Consulta de licencias y expedientes urbanísticos (CONEX), indica que Brewster presentó el 6 de septiembre una declaración responsable para la implantación de una actividad docente en los edificios de la calle Eloy Gonzalo. Este mecanismo permite comenzar las obras y abrir negocios desde el mismo día en el que se presenta la declaración. Algo así como un voto de confianza al empresario, que se compromete a cumplir la normativa.

Resolución de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid donde ordena el cese de la actividad del colegio. CONEX

La Agencia de Actividades deja claro que el documento que presentó la academia "no ha surtido efecto" al estar "suspendida la tramitación de licencias y los efectos de las declaraciones responsables" en este punto del Plan que se gestiona en Cibeles.

El organismo municipal también argumenta que la declaración responsable es un método "inadecuado" porque, en este caso, se precisa una licencia. Ante esta situación, la agencia ordena la "paralización o el cese inmediato" de la actividad docente en el plazo de un mes. También obliga a "restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación declarada".

Brewster: "Actuaremos dentro de la legalidad"

En declaraciones a este diario, desde Brewster señalan que han puesto el asunto en manos de su equipo legal para evaluarlo, actuar "en consecuencia y dentro de la legalidad". Fuentes del Área de Urbanismo del Consistorio madrileño confirman que la orden de cese está en plazo de recurso.

El asunto se tratará el próximo lunes en la Comisión de Urbanismo gracias a una pregunta que el concejal socialista del ramo, Antonio Giraldo, registró el 9 de septiembre. "Es un escándalo que un centro donde van diariamente niños y adolescentes esté operando con total impunidad ante la pasividad de un Ayuntamiento que prefiere dejar hacer ante los intereses particulares. Es muy grave que solo cuando lo hemos denunciado se haya decretado la orden de cierre", indica a este periódico.

De Chamberí a La Moraleja

Brewster lleva educando a estudiantes en New Hampshire desde 1820, según recuerda en su página web. Se definen como un instituto "innovador" que ofrece una enseñanza "personalizada" a sus alumnos, pero no se consideran un "colegio de lujo". Dan clases a niños de entre 3 y 18 años en cursos equivalentes a infantil, primaria, la ESO y bachillerato españoles por entre 7.000 y 20.000 euros anuales (entre 583 y 1.666 euros al mes) ¿Caro, en la media o barato? Según el portal educativo Micole.net, que utiliza datos facilitados por las propias escuelas, los "mejores colegios privados de Madrid" en 2023 se mueven en una horquilla de entre los 300 y los 700 euros al mes.

El plan de la academia estadounidense no se limita al conjunto histórico de Chamberí. Su idea es inaugurar un segundo campus en septiembre de 2024. Esta vez, en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de la Comunidad de Madrid. Aunque ahora deberá lidiar con la orden de cese del colegio en el Palacete y en el antiguo hospitalillo.

El polémico Hospital Homeopático

Las dos construcciones se levantaron en la segunda mitad del siglo XIX. El hospital nació como un edificio de carácter sanitario, con planta en forma de 'U' en torno a un patio ajardinado central y abierto a la calle. En 1997 fue declarado Bien de Interés Cultural, siendo Alberto Ruiz Gallardón presidente regional. Después de una enrevesada historia de herederos y una disputa legal, el inmueble acabó en manos de María José Fernández Rodríguez, marquesa de Núñez.

A pesar de ser de titularidad privada, la Comunidad de Madrid rehabilitó el hospitalillo hace más de una década con unas obras que se rumorea que costaron unos tres millones de euros. La marquesa también llegó a un acuerdo con la Universidad de Alcalá, que impartió clases allí hasta 2015. La actual propietaria del edificio es la empresa EG 3&5, que alquila los espacios a Brewster Academy.

Esta misma empresa solicitó en 2022 una licencia urbanística para la rehabilitación del conjunto histórico. La Agencia de Actividades, en cambio, no la autorizó porque los trabajos en estos bienes protegidos requerían un Plan Especial de protección. EG 3&5 se puso en marcha y presentó el proyecto. Este procedimiento especial, más largo y complejo, es el que cuenta ya con el visto bueno inicial del Ayuntamiento, aunque no el definitivo. El digital Somos Diario dio cuenta en enero de como el colegio de lujo ya abrió entonces las matrículas para el curso 2023/2024 pese a no contar con la licencia de obras.

El PSOE también ha enviado un escrito a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid acusando al colegio de operar sin licencia de cambio de uso y sin licencia de obras "pese a haberlas realizado". "El tema patrimonial es otro caso de descontrol, se han hecho obras en un edificio BIC de manera irregular", recalca Giraldo.

[La guerra de la cafetería de la Politécnica de Madrid: sin café, empleados sin cobrar, empujones y protestas]

Sigue los temas que te interesan