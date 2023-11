Ayuso en la manifestación contra la amnistía: "Nos llevan a una situación límite, el daño es irreversible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso llama a "parar entre todos lo que está sucediendo en España, nos están llevando a una situación límite y sinsentido, nunca vista en democracia y el daño es irreversible".

Así se ha pronunciado en la madrileña plaza de Cibeles, donde asiste a la concentración contra la amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán convocada por más de un centenar de entidades cívicas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid advierte que se quiere instalar un sistema de "bandos" en el que "solo pueda haber un tipo de gobierno que va a reventar la convivencia".

[Ayuso no desvela qué hará con tanta fruta: decenas de cestas abarrotan una sala en Sol]

"Estamos aquí para manifestar, sobre todo, nuestra disconformidad con todo lo que está sucediendo en España. Nos están llevando a una situación límite, nunca vista en democracia. Se están fabricando, creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale. Y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas", ha señalado Ayudo.

Además, la presidenta también afirma que "se están persiguiendo a los jueces y se les está señalando. Se quiere romper con la Transición. Por tanto, el proceso al que nos llevan y el daño que se está generando es irreversible. Por eso, queremos estar aquí, para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado y denunciar lo que se pretende hacer desde La Moncloa por un abuso intolerable del poder".

La presidenta también ha enfatizado que "lo estamos viendo ya hoy otra vez en tantos medios… El daño económico, empresarial, de reputación a España es enorme. Y esto lo vamos a pagar todos. Eso nos lleva a un sinsentido. ¿Quién va a proteger a la empresa? ¿Quién va a proteger al medio de comunicación que se cierra? ¿Quién va a proteger al discrepante? ¿Quién va a proteger al que opina distinto?".

"Se está perpetuando o se quiere instalar un sistema en el que solo pueda haber un tipo de gobierno, el de los míos y todo aquel que discrepa, a por él. Y esto no se ha visto en democracia. Y si no somos conscientes de que hay que parar esto entre todos, vamos a ir a una fractura como vimos en el siglo pasado. No podemos seguir por este camino de bandos" ha explicado Ayuso en su intervención.

La presidenta ha concluido su intervención afirmando que "en España hemos vivido de lado a lado, con discrepancias, en pluralidad, a veces mejor o peor. Pero la convivencia es ceder. La convivencia es entenderse, que cada uno ceda una parte. No es arbitrariedad y abuso del poder, que es lo que va a hacer la Moncloa con tal de quedarse en Cataluña contra el resto de España mientras revienta la convivencia a todos, a todos los niveles".

Sigue los temas que te interesan