El plan de actuación para acabar con las reyertas de los bajos de Azca y recuperar un espacio de lujo

La zona de Azca es conocida por ser el corazón del distrito financiero de Madrid, un lugar que, de lunes a viernes, es un bullicioso ir y venir de hombres y mujeres de negocios que trabajan en las diversas empresas que se encuentran en edificios tan emblemáticos como la Torre Picasso, la Torre Europa o Castellana 81.

En realidad, Azca es el acrónimo de "Asociación Mixta de Compensación de la Manzana "A", Zona Comercial del sector Avda. del Generalísimo de Madrid", que se abrevió a "Asociación Zona Comercial A" y posteriormente a AZCA. Una zona que, como su propio nombre indica, está destinada a ser un núcleo comercial, algo palpable por sus centros comerciales y la cantidad de tiendas que se pueden ver en la calle Orense y sus alrededores.

Sin embargo, debajo de las tiendas, de los edificios de oficinas y de los centros comerciales, hay otra realidad bien distinta. La zona conocida como 'los bajos de Azca' es un amplio espacio repleto de laberínticos túneles que, con el paso de los años, se ha ido degradando y ha sido escenario de reyertas, botellones, peleas y, aunque parezca mentira, algún asesinato.

El último altercado en esta zona: el pasado lunes 13 de noviembre a las 9 de la mañana en El Club Lioparda, una reyerta que se inició dentro del local, cuando tres individuos que estaban molestando a unas clientas y rociaron con un extintor el interior del establecimiento, según consta en el atestado policial al que tuvo acceso este periódico.

El encargado procedió a sacar, con ayuda del personal, a estos individuos del local. Una vez fuera, los tres hombres arrancaron unas baldosas de la pared del pasillo y las empezaron a lanzar contra los porteros del establecimiento. Asimismo, uno de los alborotadores sacó un objeto punzante e hirió al encargado en un brazo, desgarrándole el bíceps. Este se defendió a puñetazos.

Se trata de la segunda reyerta que ha tenido lugar en los bajos en menos de 10 días, pues el pasado sábado 4 de noviembre, se produjo otra pelea en una discoteca ubicada en Azca. Un suceso que se saldó con siete heridos, uno de ellos potencialmente grave por un traumatismo craneoencefálico. Al parecer, se produjo una pelea entre porteros de la discoteca Nazca y unos clientes que, tras una discusión, agredieron a los porteros del local con armas blancas.

Y es que, con solo con pasear cinco minutos por túneles de Azca, los problemas que hay en la zona son palpables: locales cerrados llenos de pintadas, suelos llenos de basura, malos olores, los restos de un botellón, muy poca luz en los largos pasillos o negocios con una atmósfera sórdida son solo algunos de los problemas de los bajos.

Los bajos de Azca. Jesús Soler

¿Qué pasa en Azca?

Es un hecho constatado que la seguridad es uno de los grandes problemas de los bajos de Azca. Como resultado, la pregunta es evidente ¿Cómo es posible que una zona ubicada en el corazón financiero de Madrid esté tan degradada desde hace tantos años?

Ramón Andrada, vocal de la junta de gobierno de COAM y presidente de la comisión de patrimonio, da una respuesta firme clara: "El problema de los bajos de Azca es, desde siempre, su ausencia de arquitectura".

Andrada explica a Madrid Total que "la misión de la arquitectura no es otra que crear espacios para que el hombre pueda vivir bien y con seguridad, algo que, a la vista está, no sucede en Azca". Este arquitecto cuenta que "en origen, sí había un plan arquitectónico para esta zona, pero no se siguió, lo que provocó que esa zona evolucionara de esta manera".

Los bajos de Azca.

Además, Andrada señala que "otro problema son los desniveles que hay en la zona, pero sobre todo, las galerías subterráneas, que son espacios que, estén donde estén, provocan inseguridad por su falta de luz y que solo dejan al caminante andar en dos direcciones".

Este arquitecto explica que "desde el punto de vista arquitectónico, los espacios cuyos entornos no son agradables, dan lugar a negocios o comercios que tampoco lo son y se relacionan con ambientes o atmósferas más sórdidas". Todo ello hace que "se retroalimente la situación y estas zonas se van poco a poco degradando y convirtiéndose en espacios poco amigables, que no dan seguridad para los paseantes".

Por eso, Ramón Andrada indica que "el problema de los bajos de Azca no es su arquitectura, sino la ausencia de ella". También apunta a que en esta zona "se confunde qué es público y qué es privado, lo que supone un problema a la hora de realizar mejoras en la zona".

Así, este arquitecto concluye que la solución para mejorar los bajos de Azca es "crear espacios abiertos, claros, diáfanos, donde uno se sienta en libertad al circular y pueda haber una vida urbana sana".

Los bajos de Azca. Jesús Soler

El futuro de 'los bajos'

En vista del estado de los bajos de Azca, el Ayuntamiento de Madrid ha impulsado el futuro proyecto de remodelación de la zona y se ha reunido con los actores implicados para mostrarles su intención de "pilotar una nueva y definitiva fase de actuación que permita abordar de forma integral la reforma y el mantenimiento del ámbito integrando a todos los propietarios y todos los usos".

Según avanzó El Economista y confirmó Europa Press fuentes del área de Obras y Equipamientos, el Consistorio quiere que todas las partes hagan las aportaciones que estimen pertinentes para así lograr un "documento de consenso que sirva de punto de partida para la materialización de un futuro proyecto que sería ejecutado por el Consistorio".

Desde el área de Obras y Equipamientos subrayaron que es "evidente" que Azca es un espacio singular en la ciudad por sus características y el interés del Ayuntamiento, "no es otro que tener unas calidades en el ámbito acordes a su situación en la ciudad y a facilitar la convivencia y bienestar de empresas y particulares".

Los bajos de Azca. Jesús Soler

"Como distrito financiero de Madrid, como zona comercial y como zona residencial, se pone de manifiesto que Azca tiene retos para mantener su valor intrínseco en un contexto en que surgen nuevos lugares de concepción más moderna para cada uno de estos usos", han señalado.

En este sentido, el Ayuntamiento entiende que la remodelación de Azca es también "una necesidad para la propia revalorización de la inversión privada en los inmuebles, porque la calidad del entorno impacta claramente en el bienestar de quienes trabajen y vivan allí".

A finales de 2021, por iniciativa privada, Renazca S.A. presentó una propuesta para la reforma y explotación de la zona pública de Azca en régimen de concesión. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Madrid inició las actuaciones preparatorias para un posible futuro contrato.

En el marco de estas actuaciones, se solicitó informe a las áreas del Ayuntamiento con competencias afectadas y se publicó el estudio de viabilidad presentado por Renazca S.A. para información pública.

Los bajos de Azca. Jesús Soler

En los informes emitidos por las diversas áreas del Ayuntamiento se pusieron de manifiesto algunas limitaciones urbanísticas y medioambientales que dificultaban el estudio de viabilidad en su concepción original y que comprometían la viabilidad económica del mismo como contrato de concesión, lo que motivó el archivo y finalización de las actuaciones, dándose por terminado el procedimiento.

A la vista de estas limitaciones y para mantener abierta la decisión de actuación sobre Azca, en marzo de 2023 se suscribió entre Renazca y el Ayuntamiento un protocolo sin efecto vinculante para estudiar posibles alternativas a la concesión de obra, aprovechando la experiencia de las actuaciones anteriores.

De cara al futuro, fuentes del Gobierno municipal han señalado que tanto Ayuntamiento como empresarios y particulares de Azca coinciden en la necesidad de esta reforma y creen que es necesario un instrumento de colaboración para llevarlo a cabo, con el objetivo de llevar a cabo una reforma de forma integral.

El Consistorio cree que es el momento de que Azca recupere "visibilidad y relevancia como espacio singular de negocios, de servicios y residencial, de ahí la convocatoria de esta reunión".

