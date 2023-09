Marta Rivera defiende su criterio: nombrará cargos de confianza para teatros y museos y no por concurso

Marta Rivera de la Cruz, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, no convocará concursos ni para designar al director artístico de Matadero "ni para ningún centro". La edil popular se defendió este martes en la comisión ordinaria del ramo de las preguntas de PSOE y Más Madrid, que habían tildado de "dedazo" la contratación a finales de agosto de José Luis Ramos Romo como responsable de Matadero. Fuentes del Área insisten en que los concursos para este tipo de puestos no son obligatorios. Será la propia concejalía quien elija a los profesionales "más adecuados" y "siempre" desde "el criterio de la búsqueda de la excelencia".

La Casa Cisneros de la Plaza de la Villa acogió a las 9:30 horas la primera comisión ordinaria del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Rivera de la Cruz se sometía así a este 'primer control' de la oposición. La también escritora asumió en junio un cargo que en la pasada legislatura estaba en manos de Andrea Levy. La nueva responsable, sin embargo, llegó a Cibeles con el bagaje de haber sido consejera de Cultura en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Después de un verano tranquilo para la política local, Rivera de la Cruz abordaba el orden del día con dos preguntas relacionadas con Matadero Madrid. La polémica estalló a finales de agosto, cuando se conoció que el Consistorio había nombrado a Ramos Romo como director artístico de Matadero. Su designación no sentó bien entre la oposición. Unos meses atrás, este asesor cultural había sido director general de Programas y Actividades Culturales en el Ayuntamiento.

Polémica con Matadero

El PSOE sostuvo entonces -y sostiene ahora- que el movimiento supone un "conflicto de intereses" y de "incompatibilidad" y denunció el nombramiento ante la Oficina municipal contra la Corrupción y el Fraude. Los socialistas creen que la contratación vulnera la ley que regula al empleado público y critican que se formulase mediante un "contrato sin información".

Por estos motivos, el PSOE espera que Rivera de la Cruz de marcha atrás. Pero la concejala del PP no cederá. Básicamente, porque cree que Romo -que trabajó durante años como periodista cultural- era el candidato "ideal" y no porque se le quisiera "recolocar". "No sé ni lo que vota el señor Romo, no tiene carné de partido", recalcó durante su intervención. A juicio de la edil del PP, la designación no es incompatible porque Romo "nunca ha prestado servicio o recibido remuneración alguna de Madrid Destino", la empresa municipal que gestiona los espacios culturales de la capital.

No habrá concursos

Durante la comisión del martes, la delegada del Área de Cultura anunció además que no habrá concursos para designar a los directores de otros centros gestionados por Madrid Destino. También definió el mecanismo del concurso como una "opción" más, "igual que el nombramiento".

"Tengo experiencia sobre ellos, como el concurso del marido de la ministra en funciones Nadia Calviño en Patrimonio Nacional o lo que pasó con el director del Teatro Español Juan Carlos Pérez de la Fuente, elegido por concurso y cesado por la exalcaldesa Manuela Carmena porque no le gustaba", contestó a la izquierda.

Desde el Área de Marta Rivera defienden, en definitiva, que "no es obligatorio recurrir" a los concursos de selección para las direcciones artísticas. "La línea de la delegada va a ser la de elegir, con la ayuda del equipo de la concejalía, a los profesionales que considere más adecuados para hacerse cargo de los distintos espacios, siempre desde el criterio de la búsqueda de la excelencia. Así lo hará mientras la legislación lo ampare", concluyen las mismas fuentes.

El calendario de Madrid Destino anticipa más enfrentamientos entre el bloque de la izquierda y el PP. En los próximos meses finalizan los contratos de las direcciones artísticas del Teatro Español, Medialab Prado, el Fernán Gómez, el Teatro Circo Price y Conde Duque. Aunque algunos de ellos son prorrogables; es decir, sus responsables podrían aguantar en el cargo.

