Un centenar de personas 'abraza' la fuente de Neptuno para defender el Mar Menor

Más de un centenar de personas se han concentrado esté sábado en la madrileña fuente de Neptuno bajo el lema "Abrazo al Mar Menor", para crear una cadena humana, con el objetivo de defender la “situación límite” que se vive tanto en la laguna murciana como en otros muchos lugares.

Así lo ha explicado a EFE la portavoz de Alianza Mar Menor, Nuria Velázquez, tras la celebración de la que ha sido la primera concentración celebrada en Madrid, pero la tercera edición organizada por los ecologistas.

Por esa razón se han organizado cadenas humanas en 104 emplazamientos naturales en peligro, distribuidos por diferentes ciudades y países, como Budapest o Madagascar.

Según ha detallado la portavoz, a través de esta iniciativa, la cual ha considerado exitosa al conseguir rodear la fuente de Neptuno con este “abrazo”, se pretende hacer un llamamiento a los representantes políticos “para que escuchen a la ciudadanía”.

La iniciativa "Abrazo al Agua", es sábado, en Madrid. Juan Carlos Hidalgo EFE

En este sentido, durante el manifiesto que se ha leído tras rodear la fuente, Velázquez ha resaltado la necesidad de un Gobierno “que tenga como prioridad la defensa de la naturaleza, sin negacionistas del cambio climático".

La portavoz ha explicado que “el Mar Menor no es una excepción, ya que hay otros muchos enclaves que también son tremendamente ricos, que están en una situación límite, tan frágil que podría ser que pasen a un punto sin retorno y no se vuelvan a recuperar si no somos ya conscientes, y empezamos a trabajar en su restauración”.

Velázquez ha recordado que durante la primera edición de "Abrazo al Mar Menor", alrededor de 70.000 personas cubrieron las playas de la laguna salada, con una acción que buscaba reclamar acciones contra el desastre medioambiental.

