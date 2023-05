"Feminista de salón": Villacís reprocha a Sotomayor el escrache que sufrió embarazada de nueve meses

1468 días. O lo que es lo mismo. Cuatro meses y siete días. Ese es el tiempo que lleva la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital, Begoña Villacís, esperando a que "alguien" de Podemos le pida perdón por el escrache que la hicieron estando embarazada de su tercera hija en la pradera de San Isidro. Pero hoy tampoco ha conseguido esa disculpa.

Y es que, la vicealcaldesa ha aprovechado que el candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, nombraba a Alejandra Jacinto, que participó en el escrache y es candidata a presidir la Comunidad de Madrid, para reclamar una disculpa por parte de los morados.

Villacís ha comenzado el bloque cuatro de Seguridad y Servicios Públicos del Debate de Telemadrid sacando una captura de pantalla de una noticia de EL ESPAÑOL que inmortalizaba el momento de 2019 y en el que se explicaba que Alejandra Jacinto, recientemente fichada por Pablo Iglesias para el 4M, había formado parte del escrache que sufrió estando embarazada de nueve meses y a dos días de dar a luz.

La vicealcaldesa ha descrito a Jacinto como "esa mujer violenta que le hizo un escrache cuando estaba embarazada de nueve meses".

"Llevo cuatro años esperando a encontrarme a alguien de Podemos para decírselo. Llegáis cuatro años tarde para pedirme perdón. Le recuerdo que iba gente que me tiró al suelo para que me cayera de bruces. Gente violenta y no he escuchado una palabra de disculpa en estos años", ha recordado.

Por ello, ha exigido a Sotomayor que "demuestre que es feminista" pidiéndola perdón por aquello. "Pero no lo harás -ha lamentado-, porque sois feministas de salón, comunistas de chalé y revolucionario sin revolución".

Tenía ganas de decirle a la izquierda que chilla y odia lo que pienso de ellos. De su inhumanidad de hacer un escrache a una embarazada de 9 meses



La gente violenta no puede gobernar Madrid. Son feministas de salón, comunistas de chalet y revolucionarios sin revolución#DebateTM pic.twitter.com/58QVaz08Iv — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 22, 2023

"Si tienes algo de dignidad, encuentra algún momento para pedirme disculpas", ha reiterado.

Durante el turno del aspirante de Podemos, Sotomayor ha descartado valorar este aspecto y se ha dedicado a hablar de los "problemas sociales de Madrid" reprochando que dedique tiempo del debate a hablar "de sí misma".

La vicealcaldesa le ha respondido con un "qué poca educación tiene usted" y, durante el resto del debate, le ha seguido exigiendo su disculpa. Pero no ha llegado. De hecho, el debate ha terminado y Sotomayor y Villacís no se han saludado, como sí han hecho el resto de candidatos pese a que sus debates también han sido bastante broncos.

En un día que debería ser de celebración para los madrileños, los amigos de Carmena y Colau han venido a acosarnos e intimidarnos



El populismo no representa Madrid, Madrid es libertad, democracia y respeto; valores que nos comprometemos a defender y a representar#NoNosCallarán pic.twitter.com/cPpLOHjby5 — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 15, 2019

