Almeida sale vivo de un debate de todos contra todos: "Villacís eres vicealcaldesa gracias a Vox"

Fue bronco desde el principio, difícil. El moderador de Telemadrid, Víctor Arribas, tuvo que poner orden: "No se pueden hacer interrupciones", insistió a los candidatos madrileños a la Alcaldía. En los primeros compases, el guion fue el esperado: la izquierda en bloque contra Martínez-Almeida y Ortega-Smith (Vox) atacando también al alcalde. La sorpresa, sin embargo, saltó en los minutos finales, cuando el candidato del PP 'corneó' a una Begoña Villacís (Cs) que había intervenido hasta ese momento en 'modo' vicealcaldea.

Los estudios de Telemadrid albergaron anoche el único debate entre los seis candidatos a la Alcaldía de Madrid. Todos ellos llegaban con el sonido de las encuestas publicadas los últimos días, aquellas como la de El Español, que dejan al alcalde popular al borde de la mayoría absoluta. O como la del CIS, que dibuja un escenario más amenazante para el regidor, que podría verse en apuros sí Podemos logra representación.

El formato era similar al del debate autonómico del martes pasado. Arrancó a las 21:45 horas y se dividió en cinco bloques: economía y fiscalidad; movilidad, medioambiente y calidad de vida; urbanismo y vivienda; seguridad y servicios públicos; y el Madrid del futuro y pactos.

La izquierda, en bloque contra Almeida

Durante gran parte del debate, el popular fue atacado por dos flancos: por el bloque de la izquierda y por Javier Ortega Smith.

Roberto Sotomayor (Podemos) fue el más agresivo de los tres partidos de la izquierda. Intentó provocar al alcalde con el 'caso Mascarillas', pero Almeida evitó el asunto y centró sus esfuerzos en confrontar a Rita Maestre. El popular defendió su plaza, es decir, sus medidas aprobadas durante los últimos cuatro años, pero lanzó menos propuestas que otros candidatos.

La de Más Madrid respondió haciendo lo propio: acusando al regidor de apropiarse de obras iniciadas en el mandato de Manuela Carmena, como el Mahou-Calderón, Plaza España y Nuevo Norte. En un momento dado, Almeida intentó ridiculizar a Maestre cuando ésta llamó "el alcalde que odiaba a los árboles", en referencia a las talas de vegetales en la capital. "No seas infantil", contestó el primer edil.

Ortega pide una coalición

Ortega-Smith fue el segundo frente con el que tuvo que lidiar el candidato del PP durante casi toda la retransmisión. Sobre todo, durante el bloque económico, cuando el de Vox prometió bajar el IBI al mínimo legal y Almeida acusó a Ortega-Smith de haber bloqueado el proyecto de Presupuestos de 2023, donde se contemplaba la reducción fiscal.

Madrid "ha sido la primera ciudad en recuperar el PIB prepandemia" gracias al modelo fiscal del Ayuntamiento. La afirmación, que lanzó Martínez-Almeida, también fue reivindicada por la vicealcaldesa. Pese a los intercambios entre el candidato del PP y el de Vox, el del partido de Santiago Abascal insistió en un pacto de coalición tras el 28-M, mientras que el actual 'jefe' de Cibeles hizo un llamamiento a los madrileños a ampliar su mayoría.

"Almeida y yo no somos lo mismo"

Villacís y Almeida evitaron llegar a las manos durante los primeros cuatro bloques La de Ciudadanos, eso sí, reivindicó la gestión de su partido en el Ayuntamiento en las áreas de Economía y Urbanismo, dirigidas estos cuatro años por ediles 'naranjas'.

De hecho, se arrogó las bajadas de impuestos llevadas a cabo en la capital entre 2019 y 2023, con Cs en la coalición. Antes, con gobiernos del PP, "había una subida sistemática". Esa fue una de las pocas 'recados' que Villacís dejó al aspirante del Partido Popular. Pero todo cambió en el quinto bloque, donde se abordaron los pactos tras la cita electoral del domingo.

El quinto y último bloque dinamitó lo que parecía un 'respeto mutuo' entre el PP y Ciudadanos. Fue Martínez-Almeida quien golpeó primero al preguntarle a Villacís si contemplaba algún escenario tras el 28-M donde Ciudadanos pactaría con Más Madrid y PSOE.

"El tripartito de izquierdas va a pactar al día siguiente", vaticinó el candidato popular. "Usted ha dicho que tiene dos líneas rojas: Podemos y Vox. ¿Eso quiere decir que habría algún escenario en el que usted pactaría con Más Madrid y PSOE", preguntó. ?

Y Villacís, muy activa y efusiva en sus respuestas durante todo el debate, contestó: "El PP en el Ayuntamiento de Madrid no se acerca a la mayoría absoluta y lo sabe y por eso me pregunta a quién voy a apoyar". La vicealcaldesa razonó que no podía vivir en una "realidad" donde una persona como Javier Ortega-Smith, que "se ríe de manteros", podía entrar en el Ayuntamiento.

La 'vice' remató su respuesta recalcando que ella y Martínez-Almeida no son "lo mismo": "Yo quiero poner la bandera del orgullo, tú no la quieres poner. Ustedes son conservadores y nosotros somos liberales". La discusión no se zanjó ahí. "Es vicealcaldesa con los votos de Vox", le contestó el alcalde, en un gesto que agradeció Ortega Smith y por el que Villacís se mostró visiblemente afectada. Tanto, que la 'naranja' jugó la baza Ayuso, asegurando que mucha gente que va a votar a la dirigente regional en la Comunidad se decantará por Ciudadanos en Cibeles.

