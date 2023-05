Encontronazo entre Bolaños y Almeida tras impedir al ministro subir a la tribuna: "Si me tratáis así a mí..."

"Si me tratáis así a mí, no sé cómo trataréis a los siete millones de madrileños". Con esta frase ha respondido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida después de que, por razones de protocolo, el miembro del Gobierno de España no haya podido presidir el desfile militar junto al resto de autoridades.

Tras un bronco desfile en el que Bolaños ha intentado subir a la tribuna y desde protocolo se lo han impedido tajantemente, el ministro ha vuelto al interior de la Puerta del Sol para dar declaraciones a los medios y quejarse de las formas de la Comunidad de Madrid.

Ha sido cuando volvía a salir de la Real Casa de Correos cuando Bolaños se ha encontrado con el alcalde de ciudad. Ante algunos periodistas, el ministro se ha parado a saludarle y le ha estrechado de mano. Un saludo tenso en el que se han reiterado los cruces de acusaciones.

"¿Si quiere la segunda vuelta ministro, el 15 de mayo?", bromeaba el alcalde popular en un símil futbolístico que hacía referencia la fiesta de Madrid que se celebra el próximo 15 de mayo, San Isidro. A esto el ministro ha respondido que él "encantado" "siempre".

"Aunque, si me tratáis así a mí, no sé cómo trataréis a los siete millones de madrileños", ha añadido Bolaños bastante tenso. Declaración que ha dejado perplejo (pero no ha silenciado) al alcalde quién ha recordado cómo responden los madrileños en las urnas. O lo que es lo mismo, el apoyo mayoritario a la propuesta del Partido Popular frente a la del PSOE.

