Una visita de Lobato colma la paciencia de Ayuso con los carteles sindicales en los centros de salud

Este miércoles los centros de salud de la Comunidad de Madrid amanecían con la prohibición de colgar carteles en favor de la huelga de médicos o recoger firmas para pedir más inversión en la Atención Primaria.

Se trataba de una resolución de la propia Consejería de Sanidad que prohíbe este tipo de publicidad. Concretamente, el documento especifica que estos espacios sanitarios deben "garantizar un uso adecuado de los centros de salud", tras detectar que se han producido recogidas de firmas y otras actividades "distintas a la atención sanitaria".

La sorpresa ha sido mayúscula en los centros sanitarios pues, desde siempre, estos espacios se han ocupado por este tipo de reivindicaciones. Hace unos años, por ejemplo, eran las enfermeras del sindicato SATSE las que recogían firmas para elevar al Congreso de los Diputados una ley que obligue a que exista un ratio paciente/profesional en toda España.

¿Por qué ahora emitir esta resolución? Desde la Comunidad de Madrid no quieren precipitarse en su respuesta y se recuerda que, el pasado jueves, la presidenta de la Comunidad ya denunció estas prácticas en algún centro sanitario.

Aun así el PSOE sí cree que existe un único culpable y son, precisamente, ellos mismos. Fuentes del propio partido socialista aseguran a Madrid Total que la Consejería de Sanidad llamó al Ayuntamiento de Guadarrama para dar orden de que se retiren los carteles que apoyan la huelga de los médicos y, sobre todo, aquellos que llaman a la gran manifestación de este miércoles a las 19 horas.

"Cada miércoles, los vecinos del noroeste se manifiestan frente al centro de salud de Guadarrama, pero este miércoles, tras la manifestación del domingo, se espera una gran concentración a la que acudirán los alcaldes de Becerril de la Sierra, El Escorial, Galapagar, Hoyo Manzanares, Navacerrada, Santa María de la Alameda y concejales de 12 municipios", explican desde estas fuentes.

Así, la respuesta de Ayuso viene ligada a la visita que este mismo lunes hizo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. En su visita, Lobato compareció ante los medios con unos carteles de fondo que fueron ya criticados en las redes sociales por la mano derecha de Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Alonso.

En un mensaje de Twitter, el popular acusaba al PSOE de pegar carteles en los centros sanitarios. Hecho que, parece ser, ha colmado el vaso de la paciencia de Isabel Díaz Ayuso. Tras ello, ha decidido actuar e imposibilitar que se peguen todo tipo de anuncios en estos espacios.

"Ayuso ha impuesto la censura y la soberbia como respuesta a las movilizaciones ciudadanas y como reacción a la semana de actos dedicados a la Sanidad de Lobato", afirman desde el PSOE madrileño.

Hay que recordar que, solo en lo que llevamos de 2023, Lobato ha visitado cinco hospitales (Guadarrama, La Paz, Zendal, Getafe, El Niño Jesús), tres centros de Salud (El Atazar, Guadarrama y Arroyomolinos) y a los médicos encerrados en la Asociación Vecinal de Manoteras.

La resolución

En las instrucciones de la resolución que la Comunidad de Madrid ha hecho pública este miércoles se recuerda que, de conformidad con la legalidad vigente, "no está permitida la utilización de las instalaciones de Atención Primaria para actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente", por lo que no se podrán realizar recogidas de firmas instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud.

La Consejería de Sanidad ha avanzado que realizará inspecciones y visitas programadas seleccionadas de manera aleatoria a distintos centros de Atención Primaria, comenzando por 50 dispositivos, e invita a los usuarios a trasladar las posibles quejas y reclamaciones "frente a situaciones que no se correspondan o sean ajenas a la mera prestación del servicio público de asistencia sanitaria".

También procederá a realizar "actuaciones de control del buen uso de las instalaciones" y reforzará, directamente o a través de las empresas de mantenimiento y limpieza contratadas, "los trabajos necesarios para asegurar el orden y el confort en los centros de salud".

Además, recuerdan que el personal de los centros de salud, mientras se encuentre en su horario laboral, y en el interior de los centros, "solo pueden llevar a cabo actividades que correspondan a su puesto de trabajo".

La resolución encomienda a los directores de los centros de salud la supervisión y adopción de las medidas necesarias para garantizar el adecuado uso de las instalaciones, así como para mantenerlas en condiciones óptimas de orden, limpieza, seguridad y confort, evitando cualquier actuación que derive "en un aspecto desordenado o inapropiado".

