Ayuso prohíbe los carteles a favor de la huelga de médicos en los centros de salud

La guerra en la sanidad madrileña después de la manifestación del pasado domingo sigue ahora en el interior de los centros de salud. La Consejería de Sanidad ha dictado una resolución en la que prohíbe, entre otras cosas, que haya carteles de la huelga que mantienen los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria desde el 21 de noviembre en las zonas de atención a pacientes.

[El Gobierno cifra en un 25% más los asistentes a la segunda protesta sanitaria en Madrid]

Se trata, como asegura la resolución, de "garantizar un uso adecuado de los centros de salud", tras detectar que se han producido recogidas de firmas y otras actividades "distintas a la atención sanitaria" durante la jornada laboral en apoyo a la protesta, según informa Efe.

En las instrucciones que ha dado el Gobierno regional se recuerda que, de conformidad con la legalidad vigente, "no está permitida la utilización de las instalaciones de Atención Primaria para actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente", por lo que no se podrán realizar recogidas de firmas instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud.

Ayuso habla de vandalismo

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, denunció en el pleno de la Asamblea con una fotografía que se estaba "vandalizando" un centro de salud en Arroyomolinos "con pancartas, con sábanas dando una imagen" que la izquierda necesita.

Manifestación por la Sanidad en Madrid

Para evitarlo, la Consejería de Sanidad avanza que realizará inspecciones y visitas programadas seleccionadas de manera aleatoria a distintos centros de Atención Primaria, comenzando por 50 dispositivos, e invita a los usuarios a trasladar las posibles quejas y reclamaciones "frente a situaciones que no se correspondan o sean ajenas a la mera prestación del servicio público de asistencia sanitaria".

También procederá a realizar "actuaciones de control del buen uso de las instalaciones" y reforzará, directamente o través de las empresas de mantenimiento y limpieza contratadas, "los trabajos necesarios para asegurar el orden y el confort en los centros de salud".

Además, recuerdan que el personal de los centros de salud, mientras se encuentre en su horario laboral, y en el interior de los centros, "solo pueden llevar a cabo actividades que correspondan a su puesto de trabajo".

La resolución encomienda a los directores de los centros de salud la supervisión y adopción de las medidas necesarias para garantizar el adecuado uso de las instalaciones, así como para mantenerlas en condiciones óptimas de orden, limpieza, seguridad y confort, evitando cualquier actuación que derive "en un aspecto desordenado o inapropiado".

Más Madrid habla de "chapuza"

Por su parte, la candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha denunciado que ahora "llega la versión censora de la chapuza sanitaria" con esta decisión.

"Ayuso quiere prohibir los carteles en los centros de salud, supongo que también prohibirá los carteles que dicen que no hay médico", ha denunciado la líder de la oposición.

Según Más Madrid, "la realidad es que se nota que cada día la señora Ayuso está más nerviosa, el PP está más nervioso, porque si hiciera la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por intentar taparla, Madrid no sería ahora mismo el epicentro del caos sanitario".

E insiste, "para Ayuso el problema son los carteles, para nosotros que no haya médicos ni pediatras en los centros de salud. Por eso desde Más Madrid sabemos que la solución no pasa por quitar carteles sino pasa por contratar y por cuidar a los profesionales y a nuestra sanidad pública".

Sigue los temas que te interesan