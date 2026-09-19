Lugar donde ha sido detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer de 47 años en Madrid. 112 Comunidad de Madrid.

Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer de 47 años en Arganzuela

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la muerte violenta de una mujer de 47 años en el distrito de Arganzuela, Madrid. La víctima presentaba señales de estrangulamiento y fue hallada sin signos vitales por los servicios de emergencia. El detenido avisó a su hijo por teléfono confesando haber cometido un hecho grave y esperó la llegada de la Policía. El Grupo VI de Homicidios y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación del caso.

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre por la muerte violenta de una mujer de 47 años en el distrito madrileño de Arganzuela.



Según ha informado la Policía Nacional, el 091 recibió el aviso a las 11:10 horas de que una persona había recibido una llamada de su padre en la que le manifestaba que había cometido un hecho grave y estaba esperando que llegase la Policía.



Según ha precisado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la mujer presentaba señales de estrangulamiento.

Muerte violenta de mujer de 47 años en

📍Madrid. Calle Ferrocarril.



El #SUMMA112 confirma el óbito.@policiademadrid intentó RCP pero el SUMMA112 sólo pudo confirmar el fallecimiento.



Investiga @policia pic.twitter.com/E0l2Eo23up — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 19, 2026

Hasta el lugar han acudido efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano y servicios sanitarios, que han hallado a una mujer tendida en el suelo sin signos vitales que presentaba señales de violencia, por lo que han confirmado en ese momento el fallecimiento.



Al lugar también se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación.

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