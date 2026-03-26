Los madrileños tendrán que pagar la tasa de basuras en 2026 aunque haya sido anulada por el TSJ de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El TSJ de Madrid ha anulado la ordenanza fiscal de la tasa de basuras para 2025, pero los madrileños deberán pagarla igualmente en 2026 a menos que el Ayuntamiento decida lo contrario. La sentencia declara nula la tasa por defectos en la tramitación, especialmente por la falta de publicación del informe técnico-económico que explicaba el cálculo de los importes. Solo quienes hayan recurrido el recibo podrán reclamar la devolución del dinero pagado, aunque la tasa afecta a unos 1,7 millones de inmuebles en la ciudad. A partir de 2026, la tasa se calculará considerando el valor catastral, la generación estimada de residuos, el nivel de reciclaje y el número de personas empadronadas en la vivienda.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la ordenanza fiscal que regulaba la tasa de residuos aprobada por el Ayuntamiento para 2025. Pero, ¿qué pasa con la tasa de 2026?

En materia tributaria se aplica el principio de solve et repete (latín: 'paga y reclama' o 'paga primero y reclama después'), que consiste en que el contribuyente debe pagar primero y, si lo considera oportuno, reclamar después, según explica Daniel Lucas Romero, abogado del despacho Lucas Franco de Madrid.

Este procedimiento, explica Romero, también evita que se generen intereses o recargos por demora en el pago, independientemente de la resolución final.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la tasa de basuras de Almeida

En la web y en las redes sociales del despacho se puso a disposición de forma gratuita un modelo de reclamación para que todos los contribuyentes pudieran cursarlo y, a día de hoy, sostiene el abogado, la Administración no ha respondido.

Además, Romero explica que la sentencia anula la tasa por un 'defecto en la formación del criterio' utilizado para calcularla, lo que obliga a reformular la normativa, es decir, tiempo en que el Ayuntamiento no devolverá el dinero al contribuyente.

En ese mismo sentido, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre señaló el pasado martes tras el pleno que "la única pregunta que tiene que responder Almeida, es cuándo va a devolver lo cobrado injustamente a los madrileños en ese tasazo de basuras".

La sentencia

La Justicia considera que hubo fallos importantes en su tramitación, en particular la falta de publicación completa del informe técnico-económico que explicaba cómo se calculaban los importes.

Ese documento debía contener la metodología para repartir el coste del servicio entre los vecinos. Al no hacerse público durante el periodo de información pública, el tribunal entiende que se vulneró el derecho de los ciudadanos a conocer y discutir el sistema de cálculo del tributo.

Sin embargo, la sentencia no implica automáticamente que todos los madrileños recuperen el dinero pagado. En la práctica, solo podrán reclamar la devolución quienes recurrieron el recibo en su momento.

Las cifras

La tasa se aplica a unos 1,7 millones de inmuebles.

Las reclamaciones ascienden a 130.000.

El Ayuntamiento estimó una recaudación en 2025 cercana a los 300 millones de euros.

El recibo medio es de 140 €, con grandes diferencias de unos 60 € a más de 200 €.

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) consideran que no es necesario que los vecinos de Madrid reclamen de manera individual el reintegro de la tasa. A su juicio, debería ser el propio Consistorio el que lo hiciera de motu propio.

Si bien reconocen que se pueden discutir las consecuencias administrativas de una sentencia que aún no es firme, sostienen que existe jurisprudencia que obliga a las administraciones a actuar bajo los principios de buena administración, eficiencia, legalidad, transparencia y defensa del interés general.

Cómo se calcula

El recibo no es igual para todos, puesto que la fórmula combina varios factores.

Por un lado está la tarifa básica, que representa aproximadamente el 80 % del importe y depende principalmente del valor catastral del inmueble. Por otro, una tarifa por generación, que se calcula según la cantidad estimada de residuos producidos y el nivel de reciclaje en el barrio.

A partir de 2026 se añade además una nueva variable: el número de personas empadronadas en la vivienda, con distintos tramos que van desde hogares con un solo residente hasta aquellos con diez o más.

Esto complicaría, por ejemplo, a los propietarios de viviendas alquiladas en donde se empadronan más personas de las que viven realmente y que el Ayuntamiento tarda, en algunos casos, meses en dar de baja.

¿Quién lo paga?

La tasa corresponde al titular del inmueble, aunque en viviendas alquiladas puede repercutirse al inquilino si así lo establece el contrato de arrendamiento.

También deben pagarla los locales comerciales y otros inmuebles que utilicen el servicio municipal de recogida de residuos.

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la sentencia del TSJM y no descarta presentar recurso ante el Tribunal Supremo, pero hasta el momento no ha comunicado la suspensión del cobro de 2026.

Mientras tanto, el sistema sigue vigente y los recibos, hasta nuevo aviso, seguirán llegando.