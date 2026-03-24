El Ayuntamiento de Madrid sólo devolverá la tasa de basuras a los vecinos que la hayan recurrido

El Ayuntamiento ha recaudado unos 350 millones de euros con esta tasa, aunque aún no se sabe cuánto tendrá que devolver exactamente.

Unas 130.000 reclamaciones fueron presentadas por vecinos de Madrid, y solo en estos casos el Ayuntamiento deberá devolver la tasa.

Solo los vecinos que recurrieron o reclamaron la tasa de basuras antes de la sentencia podrán recuperar el importe abonado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la tasa de basuras del Ayuntamiento por defectos de forma en su tramitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló este lunes la tasa de basuras del Ayuntamiento capitalino al detectar defectos de forma en su formulación. Más allá de si el Consisterio recurre la sentencia judicial a instancias superiores... ¿Está obligado a devolver a sus vecinos el gravamen? Sólo en algunos casos.

Concretamente, sólo tienen derecho a devolución los ciudadanos madrileños que recurrieran o interpusieran una reclamación a la tasa de basuras antes de la sentencia. Así lo indica Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Gabinete de Estudios y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

"El Tribunal ha anulado la ordenanza. Sólo aquellos que hayan recurrido podrán recuperar la tasa de basuras en Madrid", explica Herrero de Egaña, a consultas de este periódico.

El asesor fiscal indica que la asociación ha reclamado al Tribunal que la devolución se extienda a todos los contribuyentes, puesto que la Ley de Haciendas Locales permite esta extensión. "Pero ha dicho que no", ha lamentado. "No es una buena noticia".

Herrero de Egaña explica que los vecinos de Madrid plantearon unas 130.000 reclamaciones. Y es en estos casos en los que el consistorio de José Luis Rodríguez Almeida tendrá que devolver sus aportaciones.

En total, Madrid ha ingresado mediante la tasa de basuras unos 350 millones de euros. Pero el fiscalista desconoce cuál será el montante total que tendrá que devolverse a los vecinos.

Los asesores fiscales consideran que, más allá de las devoluciones, los tribunales y el Ayuntamiento deben velar por la seguridad jurídica de la tasa. "Y este objetivo no se va a encontrar si se va al Tribunal Supremo. Confío en que el Consistorio no recurra en casación":