Taburete vuelve a los escenarios con un concierto sorpresa en esta emblemática plaza de Madrid: está a 10 minutos de Gran Vía

Ocho meses después de despedirse de los escenarios, Taburete ha vuelto a sorprender a todos.

Lo ha hecho con un concierto inesperado en la emblemática Plaza de España, a solo diez minutos de Gran Vía, donde el dúo madrileño decidió regalar a sus fans una tarde especial antes del inicio oficial de la Navidad.

Durante este tiempo fuera del foco, Willy Bárcenas y Antón Carreño aprovecharon para descansar, pensar y trabajar en nuevas ideas. El resultado ha sido un nuevo álbum de 12 canciones con el que regresarán en 2026 dentro de su próxima gira El Perro que Fuma.

Pero la espera se les hizo larga y quisieron dar un adelanto a la capital con este concierto sorpresa que, ayer jueves 27 de noviembre, pilló desprevenidos a todos los que pasaban por la plaza.

Taburete reapareció entre la multitud cantando Un beso y una flor, creando un ambiente muy especial justo antes del encendido del gran árbol de Santalucía, del que este año son embajadores.

El dúo lleno de música una de las plazas más conocidas de la capital. Cedida

Durante el concierto también tocaron algunos de sus temas más conocidos, como Primer intento o Abierto en vena, además de Vino y cemento, la canción de su nuevo disco que ya es una de las más repetidas en redes sociales.

Después de la actuación, ambos se dirigieron al árbol gigante situado en la fachada de la sede y, junto a los asistentes, hicieron la cuenta atrás para pulsar el botón que iluminó todo el espacio.

La plaza quedó llena de luces, música y un ambiente navideño que marcó el inicio de una de las épocas más esperadas del año.

Este concierto se sumó a las actividades que estos días llenan la Plaza de España, como el tradicional mercadillo navideño y una de las novedades de este año: El buzón de los deseos.

Y es que cualquier persona que se acerque en estos días a la plaza puede dejar allí su petición hasta el 14 de diciembre.

Una tarde llena de magia. Sara Carrasco

Cuando termine la acción, cuatro influencers elegirán cuatro de esos deseos para hacerlos realidad, como símbolo de ilusión y solidaridad en estas fechas.

Con esta sorpresa pocas horas antes del lanzamiento de su nuevo trabajo, Taburete demuestra que vuelve con fuerza y muchas ganas de seguir creciendo, dejando claro que lo mejor está por llegar.