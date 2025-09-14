Aglomeraciones y retrasos en los controles del aeropuerto Madrid-Barajas por una huelga del personal de seguridad

Los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han registrado en la mañana de este domingo grandes colas y tiempos de espera de hasta 90 minutos para pasar el control, según ha denunciado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), por el arranque de la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa.

Así lo ha trasladado Aena en un mensaje en sus redes sociales en el que ha pedido disculpas por las molestias que pudieran ocurrir por el aumento de los tiempos de paso.

Las aerolíneas han lamentado el "grave perjuicio" que la huelga está causando a pasajeros y exigen una solución inmediata a la entidad pública gestora de los aeropuertos españoles.

⚠️Debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en el Aeropuerto AS Madrid-Barajas, los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados. Lamentamos las molestias — Aena (@aena) September 14, 2025

"Instamos a AENA a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país”, ha afirmado Javier Gándara, presidente de ALA, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Fuentes de Aena han indicado a Europa Press que la afección por los filtros varía según la terminal y las horas de programación de vuelos.

"En cuanto a las operaciones puede a haber alguna demoras en algunos vuelos por llegada tarde de pasajeros pero no está afectando a la operativa de forma generalizada", han añadido.

Por su parte, la compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial.

Asimismo, ha añadido que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 100% para la huelga, "una decisión de máxima relevancia que subraya la esencialidad de garantizar la seguridad y el control en una infraestructura crítica".

La asociación recomienda a los viajeros acudir con suficiente antelación al aeropuerto y, en la medida de lo posible, facturar el equipaje de mano para facilitar y agilizar el paso por los controles.