Un indigente de Barajas, tajante sobre la vigilancia: "Anoche hicieron controles y no entraba nadie, pero esta noche sí"

La segunda noche de controles en los accesos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha dejado una imagen distinta a la del día anterior.

Con menos vigilancia, varios indigentes han conseguido entrar y pasar la noche en el interior de la terminal, a pesar de que se supone que solo pueden acceder personas con tarjeta de embarque.

Durante la primera noche, la presencia de altos cargos de seguridad de AENA provocó un control más estricto. Nadie sin billete logró entrar.

Indigentes en Barajas.

Sin embargo, esta noche la situación ha sido diferente. Algunos de ellos, en declaraciones a Telemadrid, han contado que han logrado entrar porque no se les ha pedido la tarjeta de embarque. Otros incluso han dicho que han encontrado puertas abiertas por donde colarse.

"Yo he conseguido entrar porque me he encontrado una puerta aquí abierta", relataba a los reporteros una de las personas que suele pernoctar en la terminal mientras se preparaba para descansar en uno de sus bancos.

Y es que según declara otro de los sintechos de la T4 parece que las medidas de seguridad no han sido tan efectivas esta noche. "Ayer hicieron controles porque había jefes de seguridad de AENA y estos son una subcontrata y no entraba nadie, pero esta noche sí", explicaba de forma clara.

Sin embargo, dormir en el aeropuerto no es una novedad para muchas personas sin hogar. Desde hace años, Barajas se ha convertido en un refugio improvisado para muchos indigentes.

El problema sigue estando presente. Telemadrid

Y es para quienes no tienen otro sitio donde ir, es una opción más segura que dormir en la calle. Es un espacio amplio, con calefacción, luz, baños y seguridad.

Aunque se refuerzan los controles en algunas ocasiones, la falta de continuidad y recursos hace que el problema persista.

Indigentes en Barajas.

Aunque AENA ha establecido restricciones de acceso entre las 21:00 y las 5:00, muchos indigentes siguen encontrando la manera de entrar y dormir en las instalaciones. Algunos acceden antes del cierre, otros aprovechan puertas mal cerradas o puntos poco vigilados.

Trabajadores del aeropuerto consideran que estos controles son más una medida de imagen que una solución real, ya que no atacan el problema de fondo y dejan en evidencia una falta de coordinación entre administraciones.

Como respuesta, AENA y el Ayuntamiento de Madrid han llegado a un acuerdo con una entidad social para que esta se encargue de identificar a las personas sin hogar que se refugian en el aeropuerto.

El objetivo es elaborar un censo que ayude a conocer cuántas personas viven esta situación y poder así diseñar una estrategia más adecuada.

Sin embargo, por ahora, estas acciones todavía no han dado resultados visibles, y cada noche, decenas de personas continúan utilizando Barajas como refugio ante la falta de alternativas.