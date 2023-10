La brutal pelea en Madrid entre dos conductores tras un accidente por la lluvia

Circular por Madrid puede resultar estresante y agobiante. Los frecuentes atascos, acompañados de las imprudencias al volante de algunos conductores, son un habitual de las carreteras de la capital cada día. Esto da lugar a que se produzcan accidentes de tráfico. En ocasiones, además, los protagonistas de los incidentes, lejos de reaccionar de forma pacífica, agravan el problema con una trifulca.

Las redes sociales se han convertido en un escaparate con el que dejar en evidencia a los protagonistas de estas peleas. Con un teléfono en mano, cualquiera puede captar las imágenes del incidente y subirlo rápidamente a las redes. En pocos minutos, además, el vídeo puede hacerse viral.

Esto ha sucedido con un vídeo que ha compartido la cuenta @SocialDrive en la plataforma X, antes Twitter. Las imágenes, tomadas en el centro de Madrid, muestran a dos conductores discutiendo en medio de la calzada.

Dos conductores se pelean en plena carretera tras un accidente



En el vídeo se ve cómo dos hombres, tras sufrir un accidente en mitad de una intersección en el distrito de Moncloa (Madrid), se sitúan frente a sus vehículos, parados, para emprender una discusión que termina a golpes en mitad de la carretera.

La pelea tiene lugar en una zona concurrida de Madrid de noche. En las imágenes, se puede ver a ambos hombres, de mediana edad, propinarse patadas y puñetazos frente a sus vehículos, mientras interrumpen el tráfico de la zona, abundante en esos momentos.

"¡Para ya!", dice uno de los protagonistas de la pelea, mientras ambos forcejean. "¡Para tú!", grita el otro. "¡Yo paro!", responde el primero. Mientras, se escuchan los pitidos de los coches y autobuses que tratan de circular por la carretera, ya que la discusión de los dos conductores, con sus coches parados en medio, interrumpen el tráfico de la zona.

Aunque parece que los dos implicados llegan a un acuerdo de zanjar la discusión, continúan golpeándose y gritándose. Además, se puede ver cómo uno de los conductores trata de argumentar el motivo del accidente. Pocos segundos después, al final del vídeo, una persona se acerca para intermediar en la pelea.

Reacciones al vídeo

El vídeo, de apenas medio minuto de duración, acumula en tres horas más de 100.000 reproducciones en X y casi 500 me gusta. Además, muchos usuarios han aprovechado para comentar la pelea en redes sociales, en un tono cómico. "Los que se pelean se desean. Luego acabaron tomando unas cervezas en un bar y haciendo el amor toda la noche", "Típico parte amistoso", "Hacen falta muchas más vacaciones en general. Y más en Madrid", o "¡Que no! ¡Qué se están pasando los datos!", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios.

En cambio, otros internautas destacan que la pelea no haya ido a más: "Pues parece una peleílla de gente decente. Son conscientes de que no hace falta acabar la pelea cuando uno esté inconsciente", "Al menos se ponen de acuerdo en parar y la cosa no llega a más. Tal y como está últimamente la gente, raro es que no haya acabado con uno en el suelo y el otro pegándole patadas en la cabeza".

