Este es el municipio madrileño que más dinero gasta en sus fiestas: este año ha invertido 2,8 millones

Las fiestas de San Isidro, la verbena de La Paloma, la Semana Cervantina de Alcalá de Henares o las fiestas del Motín de Aranjuez son algunas de las festividades más famosas de la Comunidad de Madrid. Y es que si hay algo que les gusta a los madrileños es disfrutar de la música en directo, la mejor gastronomía y las tradiciones populares. Cada año, los ayuntamientos invierten millones de euros en la celebración de sus fiestas. Sin embargo, este año ha habido un municipio que ha destacado sobre el resto.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado la base de datos de los Presupuestos de las Entidades locales correspondiente al año 2023. Estos datos permiten estudiar al detalle cuáles han sido los gastos presupuestados totales de los municipios españoles. Gracias a esta información, los ciudadanos pueden conocer de primera mano cuál es el coste del mantenimiento de la vía pública del lugar donde residen, la deuda a la que se enfrenta su municipio e incluso cuánto dinero se destina a la celebración de las fiestas.

Según estos datos, el municipio madrileño que más dinero ha invertido en sus fiestas ha sido Fuenlabrada. Este año, la localidad liderada por el socialista Francisco Javier Ayala ha destinado una partida total de 2.863.577,19 euros a la celebración de sus festejos. La cifra no es ninguna sorpresa. Y es que Fuenlabrada es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid con más habitantes. En la actualidad, la localidad cuenta con un total de 193.068 ciudadanos.

Imagen de las fiestas de Fuenlabrada. Ayuntamiento de Fuenlabrada

Las fiestas locales se celebran en Fuenlabrada el 14 de septiembre y el 26 de diciembre. La principal y más importante es la primera de ellas, que conmemora la Exaltación de la Santa Cruz. Durante esta jornada los ciudadanos disfrutan de encierros, corridas de toros, pasacalles, conciertos y actividades para los más pequeños. Por su parte, el 26 de diciembre se celebra la de San Esteban.

Pero no es la única festividad con la que cuentan en el municipio. Del 13 al 17 de septiembre, Fuenlabrada celebra sus fiestas patronales. Además, durante el año también disfrutan de otras festividades tradicionales como el día de Santa Juana, la del Cristo de Belén o la de María Auxiliadora, que se celebra cada año el primer sábado de junio.

A Fuenlabrada, que ocupa el número 19 en el ranking que incluye a todos los municipios y grandes ciudades de España, le sigue a nivel regional Torrejón de Ardoz. Este año la localidad ha invertido en sus fiestas un total de 1.907.577,29 euros. Por detrás de esta se encuentran otras como San Sebastián de los Reyes (1.869.474,50 euros), Alcobendas (1.830.815,51 euros) y Móstoles (1.726.042,00 euros). El 'top 10' lo completan Leganés, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Getafe.

Entre los municipios madrileños que más dinero gastan en fiestas también se encuentran, del puesto 10 al 20, Tres Cantos, Pinto, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Alcorcón, Las Rozas, Collado Villalba, San Lorenzo de El Escorial y Majadahonda. Todos ellos son municipios relativamente grandes y con un gran número de habitantes. Sin embargo, en el ranking llama especialmente la atención la posición global de algunos municipios más pequeños que dedican una alta partida de gastos a la celebración de las fiestas.

Gasto por habitante

Es el caso, por ejemplo, de Robledo de Chavela. Este pequeño municipio de apenas 4.587 habitantes destina un total de 370.400,00 euros. Esto supone que un gasto por vecino de unos 80 euros. Caso parecido al de Valdilecha, que con 3.104 habitantes ha invertido 311.830,00 euros en fiestas. La cifra supone un gasto por vecino de unos 100 euros.

Hay que tener en cuenta que no se pueden extraer grandes comparaciones de los datos facilitados por Hacienda. El principal motivo es que no todos los municipios desglosan ese capítulo en sus presupuestos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid no desglosa este apartado. Además, no todos los Ayuntamientos incluyen exactamente los mismos conceptos bajo el epígrafe de 'fiestas populares y festejos'.

La ciudad de España que más dinero gasta en fiestas

La ciudad española que más dinero ha dedicado a la celebración de sus fiestas este año ha sido Valencia, con un total de 10.653.122,92 euros. A esta le sigue Barcelona, con 10.150.625,20 euros, Sevilla, con 8.756.576,17 euros, Santa Cruz de Tenerife, con 7.000.000,00, y Málaga, con 6.887.266,99. El 'top 10' de ciudades que más dinero invierten en fiestas lo cierran Huelva, Cádiz, Vigo, Bilbao y Alicante.

Por detrás de estas se encuentran otras como Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal de la Laguna, Palma, Marbella, Coruña, Córdoba, Fuenlabrada o Fuengirola.

