Si te toca la Lotería de Navidad, te interesa: estas son las mejores inversiones donde puedes meter tu dinero

El sorteo de la Lotería de la Navidad se acerca a pasos agigantados. Y, como todos los años, el día 22 habrá personas que mostrarán su alegría en los medios de comunicación por haber sido agraciados con algunos de los grandes premios.

Quienes sean agraciados con el primer premio acabarán ingresando en su cuenta bancaria la cantidad de 328.000 euros; si es el segundo premio, 108.000 euros; y si es el tercero, 48.000 euros. Y todo porque el gravamen que impone Hacienda a estos premios es del 20%.

Los premios restantes no están sujetos a Hacienda. Por tanto, el cuarto premio tiene una dotación de 20.000 euros al décimo, mientras que el quinto premio reduce esa cantidad hasta los 6.000 euros al décimo. Las pedreas, por su parte, reparten 100 euros al décimo.

Opciones favoritas

Dependiendo de la cantidad que le toque a cada persona, esos sueños hechos realidad serán mayores o menores. Con todo, los ciudadanos tienen muy claros cuáles son sus opciones favoritas.

"Pagar deudas", o "tapar agujeros". Esas serán palabras que saldrán de la boca de esos afortunados. Eso sí, sus opciones cambiarán si han sido los agraciados con el primer premio.

Porque, en este supuesto, el sueño de esos afortunados es adquirir una vivienda. Porque, para muchos de ellos, será la 'puerta abierta' a ser propietarios, una puerta que permanecía 'cerrada' por no disponer, por ejemplo, del dinero suficiente para pagar la entrada.

Quienes ya la tengan, y si optan por la adquisición de un piso, podrán usarlo para conseguir ingresos, bien sea a través del alquiler o su posterior venta.

Otros, que ya tengan hipoteca contratada, optarán por amortizar y quitarse unos cuantos años, si no todos. O por reducir la cuota. En cualquier caso, es conveniente que miren con detalle si la amortización conlleva penalizaciones.

Lo de comprar coche también estará encima de la mesa de muchos hogares afortunados. Como también habrá quienes opten por depositar el dinero en el banco. En este caso, los expertos aconsejan mirar lo que denominan como el horizonte temporal de cada persona.

Es decir, si quiere guardar el dinero para la jubilación, o para pagar los estudios de los hijos, por ejemplo.

Volviendo a los bancos, los productos preferidos en caso de ser agraciados en el sorteo serían las cuentas remuneradas o los depósitos y los fondos de inversión o acciones.