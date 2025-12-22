Tercer premio de Lotería de Navidad 2025, en directo: comprobar número premiado y dónde ha caído

El año pasado el tercer premio de la Lotería de Navidad salió a las 9:48 horas. Concretamente, el número agraciado fue el 11840. Además, estuvo muy repartido por toda la geografía nacional.

Así,tocó en Bilbao, Llodio, La Pobla de Segur, Torrejón de Ardoz, La Garriga, Úbeda, Lugo, Plasencia, Astorga, Granadilla de Abona, Madrid, Almería, Estepona, San Fernando, Alcalá de Henares, Majadahonda, Manises, Benidorm, Las Cabañuelas, Ibiza, Cornellá de Llobregat, Cabra, Lucena, Ferrol, Arrecife, Mollerussa, Viveiro, Aranjuez, Móstoles, Mazarrón, Murcia, Sangüesa, O Grove, La Puebla del Río, Sevilla, Talavera de la Reina, Catarroja, Alzira, La Pobla de Vallbona, Guernica y Zamora.

El tercer premio de Lotería de Navidad reparte un total de 500.000 euros por cada serie, 50.000 euros por décimo.

La Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados por miles de españoles. Cada 22 de diciembre, durante tres horas, toda la atención se centra en este evento.

Cada vez son más las personas que se animan a probar suerte en uno de los sorteos que más premios reparte en nuestro país. Y aunque el Gordo se suele llevar casi toda la atención, el tercer premio también es una gran sorpresa.

¿En qué consiste el tercer premio?

Este tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está dotado con 500.000 euros por serie, lo que significa que cada décimo premiado recibirá 50.000 euros. Este premio es una gran oportunidad para quienes tengan la suerte de su lado.

Además, también hay premios por aproximación. Si tu cifra se acerca al tercero, recibirás un premio de 9.600 euros por serie o 48 euros por cada euro jugado. Así, aunque no sea el número exacto, también se puede obtener una buena recompensa por participar en este sorteo.

¿Cómo reclamar el premio?

Si eres uno de los afortunados con el tercer premio, es muy fácil cobrarlo. Si supera los 2.000 euros, se debe acudir a una sucursal de los bancos autorizados, que según la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado son BBVA y CaixaBank.

Ahora, si compraste tus décimos de forma online, es importante conocer cómo cobrar el premio. Los primeros premios se pagarán por transferencia bancaria a la cuenta que hayas registrado en el perfil de juego. El pago se hará a partir de la tarde del 22 de diciembre.