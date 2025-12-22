Segundo premio de Lotería de Navidad 2025, en directo: este es el número premiado y dónde ha tocado

El segundo premio de la Lotería de Navidad en 2024 fue el último de los premios grandes en salir, en concreto, lo hizo a las 13:29 horas. Hablamos del 40014.

Un número que reparte 1.250.000 euros a la serie, lo que supone 125.000 euros por décimo.

Concretamente, fue repartido en las siguientes localidades: Valladolid, Chipiona (Cádiz), Puerto Real (Cádiz), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Barcelona, La Roca del Vallès (Barcelona), Orihuela (Alicante), La Roca de la Sierra (Badajoz), Santa Fe (Granada), Isla Cristina (Huelva), Madrid, Málaga, San Pedro del Pinatar (Murcia), Barbadás (Ourense), Vigo (Pontevedra) y Sagunto (Valencia).

¿Cómo es el día del sorteo?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es muy fácil de entender. Solo se tiene que comprar un décimo o billete, que puede ser físico o electrónico, y elegir un número de cinco cifras con el que se quiera participar.

Cada décimo tiene un número único, y es esa combinación la que se juega en el sorteo. Una vez que se tiene la cifra, solo queda esperar para ver si es uno de los afortunados.

El Sorteo de la Lotería de Navidad se realiza con dos bombos. Uno contiene todos los números que participan en el sorteo; mientras que el otro, más pequeño, guarda los premios. Durante el sorteo, salen dos bolas al mismo tiempo: una con el número ganador y otra con la cantidad del premio que corresponde.

Los encargados de cantar los premios y de llevar las bolas hasta las tablas son los niños y niñas del Colegio San Ildefonso. Ellos se aseguran de que los premios se registren correctamente mientras los jurados en la mesa supervisan todo el proceso.

¿En qué consiste el segundo premio?

Si bien para el primer premio se reparten 4 millones de euros por serie, el segundo premio no se queda atrás.

Este premio promete 1.250.000 euros por serie, lo que significa 125.000 euros al décimo o 6.250 euros por euro jugado.

Además, las aproximaciones al segundo premio también tienen su recompensa. Los afortunados con una aproximación recibirán 12.500 euros por serie, lo que equivale a 62,50 euros por euro jugado.

Eso sí, hay que tener en cuenta que de estas cifras hay que restarles los impuestos. El segundo premio está sujeto a una tributación del 20%, lo que significa que, al final, el ganador de un segundo premio recibirá 108.000 euros por décimo después de impuestos.