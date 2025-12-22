Quintos premios de Lotería de Navidad 2025, en directo: comprueba si tu décimo sale premiado

La Lotería de Navidad 2025 ya está aquí, y con ella la emoción de millones de personas que esperan saber si han tenido suerte. Mientras los grandes premios como El Gordo suelen acaparar toda la atención, los quintos premios también juegan un papel muy importante.

Aunque son los más pequeños en cuanto a cantidad de dinero, siguen representando una gran oportunidad para aquellas personas que quieren compartir la magia de este sorteo, que se celebra cada año el 22 de diciembre.

Para este 2025, Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado que aumentará la emisión de series en cinco más con respecto al pasado año 2024. Esto se traduce en que habrá un total de 198 series de 100.000 números cada una de ellas, lo que hará que el sorteo llegue a repartir un total de 2.772 millones de euros en premios.

¿En qué consisten los quintos premios?

Los quintos premios están dotados con 60.000 euros por serie, lo que equivale a 6.000 euros por décimo, o 300 euros por cada euro jugado. Cada año se reparten ocho quintos de premios, de 60.000 euros a la serie; dos cuartos, de 200.000 euros a la serie; un tercero, de 500.000 euros a la serie; un segundo, de 1.250.000 euros a la serie; y El Gordo, con 4.000.000 euros la serie.

Y aunque la cifra es menor que otros premios, se reparten muchos más que los grandes premios, lo que significa que más personas tienen la oportunidad de ganar algo durante el sorteo.

¿Cuánto se queda Hacienda?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 mantendrá la misma cantidad de impuestos que en anteriores ediciones. De este modo, los afortunados, cuyos premios superen los 40.000 euros, deberán ingresar un 20% del total a Hacienda.

Aquellos premios de importe inferior o igual a 40.000 euros no están sujetos al gravamen. Por lo tanto, si eres uno de los agraciados en conseguir un premio menor a esa cantidad, sí que se cobrará de forma íntegra. En el caso de los quintos premios, al estar premiados con 6.000 euros al décimo, no es necesario declararlos a Hacienda.

¿Y si tengo un décimo compartido?

En caso de que el décimo premiado sea compartido, Hacienda indica que la cantidad exenta, es decir, los 40.000 euros, se tienen que repartir entre los cotitulares de forma proporcionada.

Para ello, es necesario que todos los participantes acudan al banco y se identifiquen con su DNI para poder cobrarlo. En caso de ser muchos los agraciados, se puede escoger a una persona que, con un documento de apoderamiento ante notario, vaya a la entidad bancaria a realizar las gestiones en nombre de todos.