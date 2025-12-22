Cuartos premios de Lotería de Navidad 2025, en directo: comprueba si tu décimo sale premiado

Imagen del bombo y los números de la Lotería de Navidad

¡Ya está en marcha el sorteo más esperado del año! La Lotería de Navidad 2025 comienza su mágico recorrido, lleno de sueños y esperanzas.

Desde el emblemático Teatro Real, los bombos giran para repartir premios millonarios que cambiarán vidas. En este día tan especial, el sonido de los niños de San Ildefonso marca el inicio de una tradición que une a todo el país. ¿Te acompañamos a descubrir si la suerte está de tu lado?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 es uno de los momentos más esperados del año en nuestro país. Aunque no suelen acaparar la misma atención que El Gordo, los cuartos premios, que también se celebran el 22 de diciembre, son una alegría para miles de españoles.

Con un simple décimo, los participantes pueden recibir una gran sorpresa: ser acreedores de hasta 20.000 euros por décimo premiado, una suma que puede cambiar la vida de aquellos que tienen la suerte de su lado.

Se trata de una tradición con más de 200 años de historia y en este 2025 el sorteo aumentará la emisión de series con respecto a 2024. Es decir, habrá un total de 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series, cinco más que las del año pasado.

¿Cómo son los cuartos premios del sorteo?

Los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 están dotados con 200.000 euros por serie. Esto significa que cada décimo premiado recibirá 20.000 euros o 1.000 euros por cada uno jugado.

Lo cierto es que lo que hace especiales a estos premios es que se reparten entre más ganadores. Al igual que en otras ocasiones, las centenas de los cuartos premios también tienen recompensa. Es decir, las tres primeras cifras de uno de los cuartos premios principales del sorteo. En esta ocasión, durante este 2025, se otorgan 198 premios de 1.000 euros por serie o cinco euros por euro jugado.

¿Dónde cayeron los cuartos premios en 2024?

Los cuartos premios de la Lotería de Navidad del año pasado fueron a parar a los números 77768 y el 48020.

Cayó en Madrid (Madrid), Guía de Isora (Sta. Cruz Tfe), Santa Cruz de Tenerife (Sta. Cruz Tfe), Benidorm (Alicante), Marbella (Málaga), Madrigueras (Albacete), Santiago de Compostela (A Coruña), Alicante (Alicante), Vitoria-Gasteiz (Álava), Arcos de la Frontera (Cádiz), Granada (Granada), Zaragoza (Zaragoza), Málaga (Málaga), Alhama de Murcia (Murcia), Cartagena (Murcia), Barcelona (Barcelona), Bigues i Riells (Barcelona), Vilassar de Mar (Barcelona), Valencia (Valencia), Marchamalo (Guadalajara), Bilbao (Vizcaya), Rivas-Vaciamadrid (Madrid), L’Olla (Alicante), Aranjuez (Madrid), Ceuta (Ceuta), Collado Villalba (Madrid), Molina de Segura (Murcia), Elche (Alicante), Vedra (A Coruña), Huesca (Huesca), Badajoz (Badajoz), Palma de Mallorca (Baleares), Sevilla (Sevilla), Salamanca (Salamanca), Vigo (Pontevedra), Ourense (Ourense), Gijón (Asturias), Oviedo (Asturias), San Sebastián (Guipúzcoa), Almería (Almería), Santander (Cantabria), y Zamora (Zamora).

Los afortunados obtuvieron por cada uno de ellos 20.000 euros libres de impuestos, ya que no superan la cuantía mínima de 40.000 euros que obliga a tributar.