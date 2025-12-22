Comprueba aquí el Gordo de Navidad, el primer premio de la Lotería de Navidad de este 2025

Imagen de los niños de San Ildefonso cantando los números ganadores de la Lotería de Navidad. Arte EE

En 2024, el Gordo de la Lotería de Navidad apareció a las 11:16, cayó en una sola localidad, en concreto, en Logroño. El número agraciado fue el 72.480. Lo vendió la administración número 6 de la capital riojana, situada en la calle Muro del Carmen, 4.

Ganar el primer premio de la Lotería de Navidad es uno de los grandes anhelos de aquellas personas que dedican su tiempo a los juegos de azar.

Pese a obtener esta jugosa cifra, hay que tener en cuenta que se deben restar los impuestos, de manera que una parte del Gordo debe tributar por un 20%. De esta forma, el ganador realmente percibe 328.000 euros en su cuenta bancaria.

Durante este 2025, Loterías y Apuestas del Estado repartirá un total de 2.772.000 millones de euros en premios, 70 millones más que en el sorteo de Navidad de 2024.

Eso significa, que este año se han comercializado 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series, cinco más que las del año pasado.

Ciudades donde más ha caído el Gordo

Ser uno de los afortunados de este primer premio es cuestión de suerte. Pese a ello, a lo largo de la historia, ciertas ciudades han corrido con más fortuna que otras. Madrid es el lugar donde más veces ha caído el Gordo: un total de 84 ocasiones en los más de 200 años del sorteo.

Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), le siguen Barcelona, con un total de 44 premios, Sevilla (19), Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13).

La menos afortunada en toda la historia es Melilla, provincia que ostenta el honor de ser la región de España donde jamás ha caído el Gordo.

Si bien todas las comunidades autónomas, salvo Melilla, han sido tocadas por la suerte al menos una vez en la historia del sorteo, existen regiones que han recibido el Gordo en pocas ocasiones. La Rioja, Navarra y Cantabria son algunas de ellas.