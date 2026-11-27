La ONCE celebra hoy el sorteo especial del Cuponazo de Black Friday: síguelo con nosotros en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿A qué hora se celebra el sorteo?

El sorteo tendrá lugar este viernes 27 de noviembre a partir de las 21:25 horas.

🔴 ¿Cuánto dinero se puede ganar?

El premio mayor asciende a 6.000.000 de euros para el boleto que acierte las cinco cifras y la serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.