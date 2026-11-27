ONCE: Cuponazo Black Friday hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 27 de noviembre de 2026
El Cuponazo de Black Friday pone en juego esta noche un primer premio de 6 millones de euros y 300 tarjetas regalo.
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La ONCE celebra hoy el sorteo especial del Cuponazo de Black Friday: síguelo con nosotros en EL ESPAÑOL.
🔴 ¿A qué hora se celebra el sorteo?
El sorteo tendrá lugar este viernes 27 de noviembre a partir de las 21:25 horas.
🔴 ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El premio mayor asciende a 6.000.000 de euros para el boleto que acierte las cinco cifras y la serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
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Sorteo Cuponazo Black Friday | ¿Cuánto se queda Hacienda si te toca el premio gordo?
Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra se aplica una retención del 20%, por lo que de los 6 millones se cobran limpios 4.808.000 euros.
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Cuponazo Black Friday ONCE | ¿Cómo funciona exactamente el reintegro?
Recuperas los 3 euros jugados si la primera cifra o la última cifra de tu cupón coincide con la del número principal extraído esta noche.
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Comprobar Cuponazo Black Friday | ¿Se cobran los premios por el principio y por el final del número?
Sí. A diferencia de otros sorteos, el Cuponazo premia las coincidencias tanto por las primeras cifras como por las últimas.
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Cuponazo de Black Friday de la ONCE | ¿Qué premios hay si no acierto las cinco cifras?
Se reparten 2.430 premios de 500 euros (cuatro primeras o últimas cifras), 24.300 premios de 50 euros (tres primeras o últimas), 241.785 de 6 euros (dos primeras o últimas) y 2.296.350 reintegros de 3 euros.
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Cuponazo de la ONCE | ¿En qué tiendas se pueden gastar las tarjetas regalo de 50 euros?
Los ganadores podrán canjear su cheque regalo en Amazon, PcComponentes o Sprinter.
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Cuponazo Black Friday | ¿Valen los cupones comprados por internet para las tarjetas regalo?
No. Las bases de la promoción excluyen expresamente los boletos adquiridos online. Solo participan los comprados en puntos de venta físicos o a agentes vendedores.
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Cuponazo Black Friday | ¿Cómo se participa en el sorteo de las 300 tarjetas regalo?
Debes introducir los datos de tu boleto en la web antes de las 23:59 horas de hoy mismo.
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Cuponazo Black Friday | ¿Dónde se pueden adquirir los boletos?
Están disponibles a través de los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE, en puntos de venta autorizados (estancos, quioscos o gasolineras) y en la web.
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Cuponazo Black Friday | ¿Hasta qué hora se puede comprar un cupón?
La venta de boletos cierra a las 21:00 horas de hoy, 25 minutos antes de que comiencen a girar los bombos.
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Cuponazo Black Friday | ¿Cuánto cuesta cada boleto?
Pese a ser una edición especial con incentivos adicionales, el precio del cupón se mantiene en 3 euros.
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Cuponazo Black Friday | ¿Qué tiene de especial este sorteo respecto a otros viernes?
Además de su estructura habitual de premios en metálico, esta edición incorpora el sorteo promocional de 300 tarjetas regalo de 50 euros canjeables en comercios adheridos.
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Cuponazo Black Friday | ¿Cuánto dinero se puede ganar hoy?
El premio mayor asciende a 6.000.000 de euros para el boleto que acierte las cinco cifras y la serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
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Cuponazo Black Friday | ¿Cuándo y a qué hora se celebra exactamente el sorteo?
El sorteo tiene lugar hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, a partir de las 21:25 horas en el salón de sorteos de la ONCE.
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Cuponazo Black Friday | Arranca la cobertura en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a este directo! Hoy, viernes 27 de noviembre, la ONCE celebra su sorteo especial del Cuponazo de Black Friday, una cita marcada en rojo que arrancará a las 21:25 horas y en la que se pone en juego un bote principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
Como gran novedad de esta edición especial, quienes adquieran su boleto físico de 3 euros hasta las 21:00 horas podrán registrarlo antes de medianoche en www.cuponespecial.es para entrar en el sorteo promocional de 300 tarjetas regalo de 50 euros canjeables.
Durante las próximas horas repasamos todas las claves, horarios, premios y normas para comprobar tu boleto al instante. ¡Empezamos!