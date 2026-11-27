ONCE: Cuponazo Black Friday hoy | Comprobar premios y resultados en directo del sorteo del viernes 27 de noviembre de 2026
El Cuponazo de Black Friday de la ONCE deja 6 millones de euros en el número 63265, serie 108.
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Cuponazo Black Friday | ¿Qué terminaciones tienen premio de 6 euros?
Obtienen 6 euros todos los cupones que empiecen por 63 o terminen en 65.
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Comprobar Cuponazo Black Friday | ¿Qué combinaciones obtienen 50 euros?
Si las tres primeras cifras de tu boleto son 632 o las tres últimas son 265, has ganado un premio de 50 euros.
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Cuponazo de Black Friday de la ONCE | ¿Qué terminaciones ganan 500 euros?
Se llevan 500 euros por cupón todos los boletos cuyas cuatro primeras cifras sean 6326 o cuyas cuatro últimas cifras coincidan con 3265.
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Sorteo Cuponazo Black Friday | ¿Cuánto ganan los boletos con el 63265 de otra serie?
Los 134 cupones que tengan el número 63265 pero pertenezcan a cualquiera de las otras series distintas a la 108 obtienen un premio de 40.000 euros íntegros cada uno.
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ONCE: Cuponazo Black Friday| ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo especial Cuponazo Black Friday de hoy, viernes 27 de noviembre:, es el siguiente:
Número Premiado: 63265
Serie: 108
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Comprobar Cuponazo Black Friday | ¡Arranca el sorteo!
¡Comienzan a girar los bombos! Arranca oficialmente el sorteo especial del Cuponazo de Black Friday de la ONCE. En unos instantes te ofrecemos aquí el número ganador de los 6 millones de euros y el resto de premios de la noche. ¡Mucha suerte!
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Sorteo Cuponazo Black Friday | ¡Solo 5 minutos para empezar!
Todo listo en el salón de sorteos de la ONCE y realizadas las comprobaciones previas de las bolas. En solo 5 minutos conoceremos el número de cinco cifras y la serie agraciada en esta edición especial de Black Friday.
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Cuponazo Black Friday ONCE | Quedan 10 minutos para el sorteo
Recta final antes de que comiencen a girar los bombos. En apenas 10 minutos, a las 21:25 horas, arrancará la extracción oficial del Cuponazo de Black Friday de la ONCE con un bote principal de 6 millones de euros en juego. ¡Ten tu boleto a mano!
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Comprobar Cuponazo Black Friday | ¿Hay que guardar el cupón físico tras registrarlo en la web?
Sí, es obligatorio conservar el boleto original en buen estado, ya que se exige para acreditar la titularidad si resultas ganador tanto en el sorteo principal como en el de las tarjetas regalo.
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Cuponazo Black Friday | ¿Cuándo se puede empezar a cobrar un boleto premiado?
Los premios están disponibles para su cobro a partir de mañana sábado, una vez finalizado y validado el escrutinio oficial de esta noche.
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Comprobar Cuponazo Black Friday | ¿Dónde se puede ver el sorteo en directo?
Podrás seguir la extracción de bolas en streaming a través de la web oficial de Juegos ONCE y consultar los resultados al instante en este directo.
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Sorteo Cuponazo Black Friday | ¿Cuánto se queda Hacienda si te toca el premio gordo?
Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra se aplica una retención del 20%, por lo que de los 6 millones se cobran limpios 4.808.000 euros.
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Cuponazo Black Friday ONCE | ¿Cómo funciona exactamente el reintegro?
Recuperas los 3 euros jugados si la primera cifra o la última cifra de tu cupón coincide con la del número principal extraído esta noche.
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Comprobar Cuponazo Black Friday | ¿Se cobran los premios por el principio y por el final del número?
Sí. A diferencia de otros sorteos, el Cuponazo premia las coincidencias tanto por las primeras cifras como por las últimas.
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Cuponazo de Black Friday de la ONCE | ¿Qué premios hay si no acierto las cinco cifras?
Se reparten 2.430 premios de 500 euros (cuatro primeras o últimas cifras), 24.300 premios de 50 euros (tres primeras o últimas), 241.785 de 6 euros (dos primeras o últimas) y 2.296.350 reintegros de 3 euros.
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Cuponazo de la ONCE | ¿En qué tiendas se pueden gastar las tarjetas regalo de 50 euros?
Los ganadores podrán canjear su cheque regalo en Amazon, PcComponentes o Sprinter.
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Cuponazo Black Friday | ¿Valen los cupones comprados por internet para las tarjetas regalo?
No. Las bases de la promoción excluyen expresamente los boletos adquiridos online. Solo participan los comprados en puntos de venta físicos o a agentes vendedores.
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Cuponazo Black Friday | ¿Cómo se participa en el sorteo de las 300 tarjetas regalo?
Debes introducir los datos de tu boleto en la web antes de las 23:59 horas de hoy mismo.
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Cuponazo Black Friday | ¿Dónde se pueden adquirir los boletos?
Están disponibles a través de los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE, en puntos de venta autorizados (estancos, quioscos o gasolineras) y en la web.
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Cuponazo Black Friday | ¿Hasta qué hora se puede comprar un cupón?
La venta de boletos cierra a las 21:00 horas de hoy, 25 minutos antes de que comiencen a girar los bombos.