ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar en directo los resultados y premios del sorteo del viernes 20 de noviembre de 2026
A las 21:25 horas se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE con un primer premio de 6 millones de euros.
Hoy se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE a partir de las 21:25 horas.
El Cuponazo de la ONCE reparte un primer premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y la serie.
También se repartirán otros 134 premios de 40.000 euros al número y más de dos millones de reintegros.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 20 de noviembre comienza oficialmente a partir de las 21:25 horas, momento en el que los bombos empezarán a girar para extraer los premios.
Apenas unos minutos después, alrededor de las 21:30 horas, se darán a conocer las cinco cifras y la serie ganadoras en los canales oficiales y aquí mismo podrás comprobar tu cupón al instante.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¡Cierra la venta de cupones!
El plazo oficial para comprar participaciones del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha cerrado de manera definitiva desde las 20:55 horas, tanto en puntos físicos como en la web oficial.
A partir de ese momento entra en marcha la cuenta atrás final de treinta minutos antes de que los bombos comiencen a girar a las 21:25 horas con los seis millones de euros en juego.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los sorteos de la ONCE los primeros 40.000 euros del premio están totalmente exentos de impuestos, mientras que Hacienda aplica una retención fija del 20 % sobre la cantidad que supere ese límite.
Así, del premio mayor de seis millones de euros el fisco se queda con 1.192.000 euros, mientras que los premios secundarios de 40.000 euros o menos se cobran íntegramente sin ninguna deducción.
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Cuponazo ONCE, hoy en directo | ¿Cuántos bombos se utilizan para extraer el resultado?
Para determinar la combinación ganadora del Cuponazo de la ONCE se utilizan en total de seis bombos independientes, todos ellos supervisados en directo bajo la estricta presencia de un notario públicado.
Los primeros cinco bombos contienen diez bolas numeradas del cero al nueve para formar las cinco cifras del número, mientras que el sexto bombo alberga las bolas correspondientes a las 135 series.
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Cuponazo de la ONCE, en directo | ¿Cuánto reparte el primer premio del sorteo de hoy?
El primer premio del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 20 de noviembre reparte un bote mayor de seis millones de euros para el boleto que acierte tanto las cinco cifras como la serie.
Además de este gran premio principal, existen otros 134 premios secundarios de 40.000 euros cada uno destinados a los cupones que coincidan exactamente con las cinco cifras de la combinación ganadora.
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Cuponazo de la ONCE, hoy en directo | ¿Qué gano si me toca un reintegro?
Si te toca el reintegro en el Cuponazo de la ONCE de hoy recuperarás íntegramente los tres euros que cuesta cada cupón, es decir, exactamente el mismo importe invertido en tu participación.
Este premio se consigue al acertar la última cifra de la combinación ganadora y está libre de impuestos, por lo que podrás cobrar los tres euros íntegros o canjearlos por otro boleto.
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Cuponazo de la ONCE, en directo | ¿Qué precio tiene un cupón de la ONCE?
El boleto para participar en el sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes tiene un precio único de tres euros, una tarifa que permite optar directamente al gran premio mayor de seis millones.
Por su parte, tanto el Cupón Diario que se celebra de lunes a jueves como el Sueldazo del Fin de Semana de los sábados y domingos mantienen un coste habitual de dos euros por cada participación.
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Cuponazo de la ONCE, hoy en directo | ¿Dónde cayó el último premio?
En el último sorteo del Cuponazo celebrado el viernes 13 de noviembre salió premiado el número 34889 con la serie 091, aunque la ONCE no reportó ninguna localidad agraciada con los seis millones.
Sin embargo, en el sorteo anterior del 6 de noviembre la suerte cayó íntegramente en el barrio malagueño de Carranque, donde el número 49653 repartió más de 11,3 millones de euros entre 135 vecinos.
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Cuponazo de la ONCE, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 20 de noviembre comienza a partir de las 21:25 horas en horario peninsular español, momento en el que empezarán a girar los bombos en directo.
Podrás seguir la extracción en vivo a través de la web oficial de JuegosONCE, consultar aquí mismo en EL ESPAÑOL el número ganador al instante o ver su posterior difusión en La 1 de TVE.
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Cuponazo de la ONCE, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar un cupón?
El plazo para comprar tu cupón del Cuponazo de la ONCE de este viernes finaliza exactamente a las 20:55 horas, es decir, treinta minutos antes de que los bombos comiencen a girar esta noche.
Hasta ese momento límite puedes hacerte con tu cupón por tres euros tanto en la plataforma oficial de JuegosONCE como en cualquiera de los puntos de venta físicos autorizados en todo el país.
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Cuponazo de la ONCE, hoy en directo | ¿Qué premios se reparten?
El sorteo del Cuponazo de este viernes reparte un gran premio de seis millones de euros a las cinco cifras y la serie, además de otros 134 premios de 40.000 euros para quienes acierten el número.
El reparto también incluye 2.430 premios de 500 euros a cuatro cifras, 24.300 de 50 euros a tres cifras, 241.785 de seis euros a dos cifras y más de dos millones de reintegros de tres euros.
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Cuponazo de la ONCE, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
El Cuponazo de la ONCE vuelve hoy, 20 de noviembre de 2026, con un nuevo sorteo cargado de millones de euros en premios a partir de las 21:25 horas.
¡Sigue la última hora minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!