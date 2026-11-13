Cuponazo de la ONCE hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 13 de noviembre de 2026

El Cuponazo de la ONCE celebra hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, un nuevo sorteo a partir de las 21:25, horario peninsular. A continuación, resolvemos todas las claves de la jornada antes de que comiencen a girar los bombos:

🔴 ¿Qué premios reparte?

El premio mayor otorga 6.000.000 de euros al cupón que acierte las cinco cifras y la serie, además de premios de 40.000 euros a las cinco cifras sin serie y cuantías secundarias de 500, 50, 6 y 3 euros por terminaciones y reintegros.