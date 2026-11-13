Cuponazo de la ONCE hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 13 de noviembre de 2026
Sigue aquí el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy con un primer premio de seis millones de euros en juego.
👉 Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre.
El Cuponazo de la ONCE celebra hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, un nuevo sorteo a partir de las 21:25, horario peninsular. A continuación, resolvemos todas las claves de la jornada antes de que comiencen a girar los bombos:
🔴 ¿Qué premios reparte?
El premio mayor otorga 6.000.000 de euros al cupón que acierte las cinco cifras y la serie, además de premios de 40.000 euros a las cinco cifras sin serie y cuantías secundarias de 500, 50, 6 y 3 euros por terminaciones y reintegros.
-
Premios Cuponazo ONCE | ¿Cómo se tramita el cobro si ganas 2.000 euros o más?
Si obtienes un premio igual o superior a 2.000 euros —como los 40.000 euros a las cinco cifras o los 6.000.000 de euros del Cuponazo—, debes acudir a un centro territorial de la ONCE o a una entidad bancaria concertada (BBVA, CaixaBank o Banco Santander).
-
Comprobar Cuponazo ONCE | ¿Dónde se cobran los premios inferiores a 2.000 euros?
Los premios menores de 2.000 euros pueden cobrarse directamente en cualquier vendedor de la ONCE, en establecimientos autorizados o en oficinas de Correos presentando el cupón original en buen estado.
-
Premios Cuponazo ONCE | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un cupón premiado?
Si tu boleto resulta premiado esta noche, dispones de un plazo de 30 días naturales contados a partir de mañana, sábado 14 de noviembre, para presentar el cupón y reclamar el pago antes de que caduque.
-
Sorteo Cuponazo ONCE | ¿Cuántos bombos se utilizan para extraer el resultado?
El sorteo emplea un sistema de seis bombos: cinco de ellos contienen bolas numeradas del 0 al 9 para formar el número principal de cinco cifras y un sexto bombo independiente determina la serie ganadora.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Qué número salió en el último Cuponazo del viernes pasado?
En el anterior sorteo del Cuponazo, celebrado el pasado viernes 6 de noviembre de 2026, la combinación agraciada fue el 49653 con la serie 013.
Hoy a las 21:25 horas conoceremos qué número toma el relevo.
-
Comprobar Cuponazo ONCE | ¿Se pueden acumular varios premios en un mismo boleto?
No. En los sorteos de la ONCE los premios no son acumulables entre sí: cada cupón da derecho a cobrar únicamente el premio de mayor cuantía obtenido según sus aciertos.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Cómo funciona el doble reintegro para recuperar los 3 euros?
En el Cuponazo recuperan los 3 euros del importe del boleto tanto aquellos cupones cuya primera cifra coincida con la del número premiado como los que acierten la última cifra.
-
Premios Cuponazo ONCE | ¿Qué premios se obtienen por acertar cuatro, tres y dos cifras?
Además de los premios principales, el Cuponazo reparte 500 euros a las cuatro primeras o cuatro últimas cifras, 50 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas cifras.
-
Cuponazo ONCE | ¿Cuánto se gana si aciertas las cinco cifras sin serie?
Quienes acierten las cinco cifras del número premiado pero no coincidan con la serie ganan 40.000 euros por cupón, una cantidad que además está exenta de tributación.
-
Comprobar Cuponazo ONCE | ¿A qué hora empieza el sorteo de hoy?
La extracción del Cuponazo de la ONCE de este viernes 13 de noviembre comenzará a las 21:25 horas (hora peninsular). Unos minutos después publicaremos aquí mismo el número ganador de cinco cifras y la serie agraciada.
-
Cuponazo de la ONCE | Arranca el directo del sorteo de este viernes
¡Buenas tardes! Iniciamos nuestra cobertura del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, un sorteo que vuelve a poner en juego un primer premio de 6.000.000 de euros.
Quédate con nosotros para seguir toda la previa y conocer el resultado en cuanto salga del bombo.