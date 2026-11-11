El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE se celebra a las 21:25 h y reparte un premio principal de 11.000.000 € a las cinco cifras y la serie.

11/11 de la ONCE 2026: horario, premios y dónde ver en directo el sorteo extraordinario del 11 de noviembre

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE vuelve este miércoles, 11 de noviembre, con una de las mayores dotaciones económicas de su calendario anual.

El sorteo repartirá un premio principal de 11 millones de euros, además de otros once premios de un millón.

La expectación está por los cielos —y no solo porque la fecha coincida con la huelga general— sino por los diferentes grandes premios de esta edición. Por ello, es importante conocer el horario, los premios y cómo seguir el resultado en directo.

¿A qué hora es el sorteo?

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE se celebrará este miércoles 11 de noviembre a las 21:35 horas (hora peninsular española). Los cupones tienen un precio de seis euros y podrán adquirirse en los puntos de venta habituales hasta las 21:00 horas.

En la página web oficial de JuegosONCE, el plazo de compra finalizará cinco minutos antes, a las 20:55 horas.

Premios del 11/11 de la ONCE

La edición de este año cuenta con un premio extraordinario de 11.000.000 de euros para el número y la serie ganadores. A esta cantidad se suman otros once premios de un millón de euros cada uno para las cinco cifras y la serie de las extracciones adicionales.

También habrá 119 premios de 50.000 euros para las cinco cifras del número premiado, así como 1.309 premios de 2.000 euros vinculados a las extracciones adicionales. Por su parte, las terminaciones permitirán conseguir de entre 6 y 1.200 euros.

Además, los ganadores deberán tener en cuenta que disponen de 30 días naturales para reclamar el premio, contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

En el caso de los cupones adquiridos por Internet, los importes menores se ingresarán automáticamente en la cuenta del usuario, mientras que las cantidades más elevadas deberán validarse y transferirse a una cuenta bancaria del titular.

¿Dónde ver en directo?

Quienes quieran conocer el resultado del sorteo podrán seguir la retransmisión a partir de las 21:25 horas a través de la página oficial de JuegosONCE, del canal de YouTube de la organización y EL ESPAÑOL lo seguirá minuto a minuto.

Además, La 1 de TVE ofrecerá habitualmente un resumen de los sorteos de la ONCE después del Telediario 2, entre las 22:00 y las 22:30 horas. También estará disponible posteriormente en RTVE Play.

¿Cuánto se queda Hacienda?

Los premios de la ONCE están sujetos a una retención fiscal del 20% sobre la cantidad que supere los 40.000 euros, que están exentos de tributación.

Así, quien consiga los 11 millones de euros del premio principal recibirá finalmente 8.808.000 euros, después de pagar 2.192.000 euros a Hacienda. En el caso de los premios adicionales de un millón, el importe neto será de 808.000 euros.

Por el contrario, los premios inferiores a 40.000 euros se cobran íntegramente, sin retenciones fiscales. El impuesto se descuenta directamente en el momento de cobrar el premio.