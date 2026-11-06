ONCE: Cuponazo hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 6 de noviembre de 2026
El sorteo se celebra a las 21:25 horas, con un premio principal de 6.000.000 de euros al número completo y serie.
👉 Lotería Nacional del jueves 5 de noviembre de 2026.
El Cuponazo de la ONCE celebra un nuevo sorteo este viernes 6 de noviembre.
🔴 ¿Cuánto se puede ganar?
El premio principal asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie. Además, se reparten 134 premios de 40.000 euros a quienes acierten solo las cinco cifras, sin necesidad de coincidir con la serie.
-
Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | ¡5 minutos para conocer al ganador!
Faltan exactamente cinco minutos para el inicio del sorteo del Cuponazo de la ONCE. Son las 21:20 horas y los bombos ya están preparados en Madrid. La extracción oficial comenzará a las 21:25 horas.
En este momento, la suerte ya está echada, puesto que la venta de cupones se cerró a las 20:55 horas. El premio principal de hoy es de 6 millones de euros.
-
Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Cuál fue el número ganador del viernes pasado?
El Cuponazo del viernes 30 de octubre dejó como número ganador el 38661 de la serie 088. Hoy hay una nueva oportunidad con otros 6 millones en juego.
-
ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Qué pasa si acierto solo la serie?
Acertar únicamente la serie, sin coincidir con las cinco cifras, no da premio. El bote de 6 millones exige acertar número y serie a la vez.
-
Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuántos premios reparte el sorteo?
Además del premio principal de 6 millones de euros y de los 134 premios de 40.000 euros, el Cuponazo reparte más de 400.000 recompensas menores, hasta el reintegro de 3 euros.
-
Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde puedo comprar mi cupón?
En la red de vendedores autorizados de la ONCE repartidos por toda España, o en la web y la aplicación oficial de JuegosONCE, donde eliges tu número al instante.
-
ONCE: Comprobar Cuponazo, hoy | ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?
Eliges un cupón de cinco cifras con su serie, escogiendo el número que quieras o dejando que se asigne al azar. Lo puedes comprar en puntos de venta autorizados y también online.
-
Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué es la serie y por qué es tan importante?
La serie es el número de tres cifras que acompaña a las cinco cifras de tu cupón. Para llevarte los 6 millones de euros tienes que acertar las cinco cifras y la serie a la vez.
-
Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Qué precio tiene un cupón?
Cada cupón cuesta 3 euros, tanto si lo compras a un vendedor autorizado como si lo haces en JuegosONCE. Con esa única participación se opta a todos los premios del sorteo de hoy.
-
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar mi cupón?
La venta de cupones se cierra a las 20:55 horas, media hora antes del sorteo. Pasado ese momento no se pueden comprar participaciones ni en los puntos de venta ni en la web y la app de JuegosONCE.
-
ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El premio principal de hoy es de 6.000.000 de euros para quien acierte las cinco cifras y la serie. Quienes acierten solo las cinco cifras se llevan 40.000 euros, en uno de los 134 premios.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo se celebra hoy a las 21:25 horas en horario peninsular de España. El resultado se publicará aquí en cuanto termine la extracción, y también en la web de JuegosONCE.
-
Cuponazo hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, viernes 6 de noviembre, vivimos un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE con 6 millones de euros en juego. Os acompañamos desde ahora hasta que salga el número ganador.