ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del viernes 6 de noviembre de 2026 en directo
El Cuponazo de la ONCE de este viernes deja el 49653 de la serie 013 como número ganador.
👉 Lotería Nacional del jueves 5 de noviembre de 2026.
Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 6 de noviembre:
Número Premiado: 49653
Serie: 013
🔴 ¿Cuánto reparte el Cuponazo de la ONCE?
Reparte un premio de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu premio a partir de mañana, sábado 7 de noviembre, y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda retiene el 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad libre de tributación.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué necesito para cobrar el premio?
Necesitas el cupón físico original, en buen estado y legible, sin roturas ni enmiendas. Para premios superiores a 600 euros también tendrás que presentar tu DNI, NIE o pasaporte en vigor.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios de hasta 600 euros se cobran directamente en cualquier vendedor o punto de venta autorizado de la ONCE. Para importes superiores debes acudir a un centro de la ONCE o a una entidad bancaria colaboradora con tu documento de identidad.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu premio a partir de mañana, sábado 7 de noviembre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 30 días naturales para solicitar el pago.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Dónde puedo revisar el resultado oficial?
Puedes consultar el resultado oficial en la web de JuegosONCE y en los puntos de venta autorizados. Si compraste el cupón online, el sistema comprueba automáticamente si ha sido premiado y lo refleja en tu cuenta de usuario.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Y si solo acierto las últimas cifras?
Además del premio principal y de los de 40.000 euros, el Cuponazo reparte premios menores a quienes acierten las primeras o las últimas cifras del 49653. Revisa tu cupón, porque estos premios llegan a muchos boletos.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿He ganado los 40.000 euros?
Los 134 premios de 40.000 euros se reparten entre los cupones que acierten las cinco cifras del 49653, aunque la serie no sea la 013. Revisa bien tu cupón, porque aquí no hace falta acertar la serie.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu cupón con el número premiado, 49653, y la serie con la 013. Si coinciden las cinco cifras y la serie, te llevas el premio principal. Si coinciden solo las cinco cifras, te corresponden 40.000 euros.
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ONCE: Cuponazo hoy 6 de noviembre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 6 de noviembre:
Número Premiado: 49653
Serie: 013
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En cuestión de pocos minutos conoceremos cuál es el número ganador y la serie del sorteo del viernes, 30 de octubre.
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Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | ¡5 minutos para conocer al ganador!
Faltan exactamente cinco minutos para el inicio del sorteo del Cuponazo de la ONCE. Son las 21:20 horas y los bombos ya están preparados en Madrid. La extracción oficial comenzará a las 21:25 horas.
En este momento, la suerte ya está echada, puesto que la venta de cupones se cerró a las 20:55 horas. El premio principal de hoy es de 6 millones de euros.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Cuál fue el número ganador del viernes pasado?
El Cuponazo del viernes 30 de octubre dejó como número ganador el 38661 de la serie 088. Hoy hay una nueva oportunidad con otros 6 millones en juego.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Qué pasa si acierto solo la serie?
Acertar únicamente la serie, sin coincidir con las cinco cifras, no da premio. El bote de 6 millones exige acertar número y serie a la vez.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuántos premios reparte el sorteo?
Además del premio principal de 6 millones de euros y de los 134 premios de 40.000 euros, el Cuponazo reparte más de 400.000 recompensas menores, hasta el reintegro de 3 euros.
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Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde puedo comprar mi cupón?
En la red de vendedores autorizados de la ONCE repartidos por toda España, o en la web y la aplicación oficial de JuegosONCE, donde eliges tu número al instante.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, hoy | ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?
Eliges un cupón de cinco cifras con su serie, escogiendo el número que quieras o dejando que se asigne al azar. Lo puedes comprar en puntos de venta autorizados y también online.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué es la serie y por qué es tan importante?
La serie es el número de tres cifras que acompaña a las cinco cifras de tu cupón. Para llevarte los 6 millones de euros tienes que acertar las cinco cifras y la serie a la vez.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Qué precio tiene un cupón?
Cada cupón cuesta 3 euros, tanto si lo compras a un vendedor autorizado como si lo haces en JuegosONCE. Con esa única participación se opta a todos los premios del sorteo de hoy.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar mi cupón?
La venta de cupones se cierra a las 20:55 horas, media hora antes del sorteo. Pasado ese momento no se pueden comprar participaciones ni en los puntos de venta ni en la web y la app de JuegosONCE.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El premio principal de hoy es de 6.000.000 de euros para quien acierte las cinco cifras y la serie. Quienes acierten solo las cinco cifras se llevan 40.000 euros, en uno de los 134 premios.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo se celebra hoy a las 21:25 horas en horario peninsular de España. El resultado se publicará aquí en cuanto termine la extracción, y también en la web de JuegosONCE.