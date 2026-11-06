ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del viernes 6 de noviembre de 2026 en directo

Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 6 de noviembre:

Número Premiado: 49653

Serie: 013

🔴 ¿Cuánto reparte el Cuponazo de la ONCE?

Reparte un premio de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Podrás cobrar tu premio a partir de mañana, sábado 7 de noviembre, y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda retiene el 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad libre de tributación.