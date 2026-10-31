Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 31 de octubre
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy y descubre los números premiados y las cantidades que corresponden a cada categoría.
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Lotería Nacional | Extracciones cuatro cifras
0732 - 1.255 - 2.608 - 4.525
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Lotería Nacional | Extracciones tres cifras
026 - 185 - 222 - 243 - 468 - 518 - 793 - 915 - 928 - 999
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Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras
13 - 21 - 32 - 37 - 40 - 65 - 73 - 86 - 89
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Lotería Nacional | Reintegros
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1, 6
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Lotería Nacional | Primer premio
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 32.586
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional | Segundo premio
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 91.313
120.000 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 31 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar desde mañana domingo 1 de noviembre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 31 de octubre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Paseo Espronceda, 36, Sabadell, 08204, Barcelona
- Avenida de la Libertad, 11, Ossa de Montiel, 02611, Albacete
- Av.catalunya, 102, Parets Del Vallès, 08150, Barcelona
- Urb. las Llaves, S-N., San Fernando, 35100, las Palmas
- Flora Florez, 2, Sahagún, 24320, Leon
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Santa Marta, 3, Málaga, 29006, Málaga
- Rogent, 37, Barcelona, 08026, Barcelona
- Tres Creus, 146, Sabadell, 08202, Barcelona
- Travesseres, 28, Granollers, 08401, Barcelona
- Avenida de Miraflores, 86 Puerta 3, L'Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 31 de octubre, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1, 6
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 31 de octubre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 32.586
600.000 euros por serie