Lotería Nacional | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 31 de octubre, hoy en directo

El procedimiento para cobrar tu décimo premiado hoy dependerá de la cuantía ganada. Si tu premio es inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo desde esta misma tarde o a partir del lunes en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, ya sea en efectivo o mediante Bizum.

Sin embargo, si has ganado un premio igual o superior a 2.000 euros (como el primer o segundo premio de hoy), deberás acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias autorizadas por la SELAE presentando tu DNI y el décimo original.