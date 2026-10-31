Lotería Nacional | Comprobar resultado y números premiados del sorteo del sábado 31 de octubre, hoy en directo
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy y descubre los números premiados y las cantidades que corresponden a cada categoría.
Cuponazo ONCE: viernes 30 de octubre
Los resultados y premios de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de octubre, son los siguientes:
- Primer premio (60.000 €): 32.586
- Segundo premio (12.000 €): 91.313
- Últimas 4 cifras (150 €): 2.451 - 7.839 - 1.024 - 6.590
- Últimas 3 cifras (30 €): 451 - 872 - 109 - 564 - 328 - 991 - 705 - 234 - 880 - 116
- Últimas 2 cifras (12 €): 23 - 45 - 76 - 89 - 10 - 54 - 32 - 98 - 61
- Reintegros (6 €): 6 - 1 - 0
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Lotería Nacional hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer premio, 32.586, y el segundo, 91.313. Después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras, y la última cifra para el reintegro.
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Sorteo Lotería Nacional, sábado 31 de octubre, en directo | La psicología del reintegro
Hoy se han extraído tres cifras de reintegro (la del primer premio más dos extracciones especiales). Matemáticamente, tienes casi un 30% de probabilidades de recuperar lo jugado. Los expertos en economía conductual señalan que este "empate" genera en el cerebro casi tanta satisfacción instantánea como ganar un premio menor, ya que anula el sentimiento de pérdida.
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Sorteo Lotería Nacional, sábado 31 de octubre, en directo | Los millones que nadie reclama al año
Parece mentira, pero cada año el Tesoro Público ingresa alrededor de 50 millones de euros en premios de Loterías y Apuestas del Estado que nadie cobra. La inmensa mayoría corresponden a pequeños importes de pedreas, terminaciones o reintegros como los de hoy, que los jugadores olvidan revisar o pierden.
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Sorteo Lotería Nacional, sábado 31 de octubre, en directo | ¿Qué probabilidad tenías de ganar hoy el primer premio?
En un sorteo ordinario de sábado se emiten 100.000 números (del 00000 al 99999). Esto significa que la probabilidad matemática de llevarte los 60.000 euros al décimo es de 1 entre 100.000 (un 0,001%). Son exactamente las mismas probabilidades de ganar el Gordo en el próximo Sorteo de Navidad.
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Sorteo Lotería Nacional, sábado 31 de octubre, en directo | Tu décimo es casi un billete de banco
Falsificar un boleto oficial es prácticamente imposible. El papel del décimo que tienes en la mano cuenta con fibrillas luminiscentes solo visibles bajo luz ultravioleta, tintas invisibles y un gramaje específico. Es un papel de seguridad fabricado en exclusiva por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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Sorteo Lotería Nacional, sábado 31 de octubre, en directo | El 'efecto Halloween' en las ventas
Al coincidir con la víspera de Todos los Santos, las terminaciones en 13 y 66 han volado esta semana de las ventanillas. La superstición juega un papel clave: los jugadores buscan el primer premio precisamente en las cifras asociadas históricamente a la mala suerte, las brujas o el misterio.
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Lotería Nacional, en directo | Dónde y cómo solicitar el cobro de tu premio
El procedimiento para cobrar tu décimo premiado hoy dependerá de la cuantía ganada. Si tu premio es inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo desde esta misma tarde o a partir del lunes en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, ya sea en efectivo o mediante Bizum.
Sin embargo, si has ganado un premio igual o superior a 2.000 euros (como el primer o segundo premio de hoy), deberás acudir obligatoriamente a una de las entidades bancarias autorizadas por la SELAE presentando tu DNI y el décimo original.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué parte se queda Hacienda del sorteo de hoy?
Es la pregunta del millón cada vez que jugamos a la lotería. La normativa actual establece que los primeros 40.000 euros de cualquier premio de Loterías y Apuestas del Estado están totalmente exentos de impuestos.
A partir de esa cantidad, Hacienda retiene un 20%. Aplicado al sorteo de hoy, solo los ganadores del primer premio (60.000 euros por décimo) tendrán que tributar. De sus 60.000 euros, los primeros 40.000 están libres, y al 20.000 restante se le aplica el 20% (4.000 euros). Por tanto, si tienes el primer premio te llevarás 56.000 euros netos directos a tu cuenta. El segundo premio (12.000 euros) se cobra de forma íntegra.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un décimo premiado?
Si has sido uno de los afortunados en el sorteo de hoy, no te despistes con el calendario. Tienes un plazo exacto de 90 días naturales (sí, los domingos y festivos también cuentan) para reclamar tu dinero. Una vez superado este periodo de tres meses, el billete caducará y perderás el derecho a cobrar el premio, cuyo importe íntegro acabará en las arcas del Estado.
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Lotería Nacional | Extracciones cuatro cifras
0732 - 1.255 - 2.608 - 4.525
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Lotería Nacional | Extracciones tres cifras
026 - 185 - 222 - 243 - 468 - 518 - 793 - 915 - 928 - 999
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Lotería Nacional | Extracciones de dos cifras
13 - 21 - 32 - 37 - 40 - 65 - 73 - 86 - 89
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Lotería Nacional | Reintegros
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1, 6
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Lotería Nacional | Primer premio
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 32.586
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional | Segundo premio
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 91.313
120.000 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 31 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar desde mañana domingo 1 de noviembre. Tienes un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamarlo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.