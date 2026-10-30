ONCE: Cuponazo hoy, en directo | Comprobar premios y resultados del sorteo del viernes 30 de octubre de 2026

El Cuponazo de la ONCE celebra este viernes 30 de octubre un nuevo sorteo.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar?

El premio principal asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie. Además, se reparten 134 premios de 40.000 euros a quienes acierten solo las cinco cifras, sin necesidad de coincidir con la serie.