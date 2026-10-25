El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 25 de octubre

El Gordo de la Primitiva celebra hoy un nuevo sorteo a partir de las 21:40 en España.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar?

El bote de hoy es de 19,8 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.

🔴 ¿Por qué ha crecido el bote?

El domingo pasado, el bote era de 19,3 millones, pero hoy es de 19,8. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.