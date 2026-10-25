El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del domingo 25 de octubre
El Gordo de la Primitiva reparte 19,8 millones de euros a partir de las 21:40 horas.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 24 de octubre.
El Gordo de la Primitiva celebra hoy un nuevo sorteo a partir de las 21:40 en España.
🔴 ¿Cuánto se puede ganar?
El bote de hoy es de 19,8 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
🔴 ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado, el bote era de 19,3 millones, pero hoy es de 19,8. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado el bote era de 19,3 millones y hoy es de 19,8. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar?
El bote de hoy es de 19,8 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 25 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, domingo 25 de octubre, vivimos un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva con un bote de 19,8 millones de euros para la primera categoría.
Os acompañamos desde ahora hasta que salga la combinación ganadora en EL ESPAÑOL.