El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del domingo 25 de octubre en directo
La combinación ganadora de hoy es el 9, 26, 41, 43 y 46, con el 7 como número clave.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 24 de octubre.
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo, 18 de octubre, corresponde a los números 9, 26, 41, 43 y 46, mientras que el número clave es el 7.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Puedes consultar el resultado oficial en la web y la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Se ha llevado alguien el bote de 19,8 millones?
Hay que esperar al escrutinio oficial para saber si algún boleto ha acertado los cinco números y el clave. Si no hay acertante de primera categoría, el bote se acumula para el próximo domingo 1 de noviembre.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara tus cinco números y el número clave con la combinación de hoy: 9, 26, 41, 43 y 46, clave 7. Según cuántos números aciertes y si coincide el clave, tu boleto entra en alguna de las ocho categorías de premio.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 41, 26, 46, 09 y 43 mientras que el número clave o reintegro es el 7.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Cinco minutos para dar comienzo al sorteo
En menos de 5 minutos podrás comprobar el número ganador del sorteo de este domingo, 25 de octubre.
¡Mucha atención! Podrías ser uno de los afortunados.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Puedo compartir mi boleto con otras personas?
Sí, es habitual jugar en peña. Si el boleto se comparte, lo recomendable es dejar por escrito el reparto antes de cobrar, para que no se considere una donación después.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se llevaría Hacienda si toca el bote?
Con un bote de 19,8 millones, la retención sería del 20% sobre 19.760.000 euros, es decir, 3.952.000 euros. El ganador recibiría 15.848.000 euros netos, siempre que el bote se lo lleve un solo boleto.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto cuesta una apuesta múltiple?
Si marcas entre 6 y 11 números en lugar de 5, generas varias combinaciones a la vez y el precio sube de forma proporcional al número de apuestas simples que incluye.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Se puede jugar por internet?
Sí. Puedes jugar en la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo los números tú mismo o generando una apuesta automática.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué es el número clave?
Es una cifra del 0 al 9 que se extrae junto a los cinco números principales. Con los cinco aciertos da la primera categoría, y quien acierte solo el clave recupera el importe jugado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, o dejar que el sistema genere una apuesta automática. Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Por qué ha crecido el bote?
El domingo pasado el bote era de 19,3 millones y hoy es de 19,8. Ha crecido porque el premio de primera categoría sigue acumulándose mientras ningún boleto acierte los cinco números y el clave.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuánto se puede ganar?
El bote de hoy es de 19,8 millones de euros para la primera categoría, es decir, para quien acierte los cinco números y el número clave. Está muy por encima del mínimo garantizado de 5 millones.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo de hoy, domingo 25 de octubre, se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se publicarán aquí en cuanto termine la extracción.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
Hoy, domingo 25 de octubre, vivimos un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva con un bote de 19,8 millones de euros para la primera categoría.
Os acompañamos desde ahora hasta que salga la combinación ganadora en EL ESPAÑOL.