El Gordo de la Primitiva | Comprobar premios y resultados del sorteo del domingo 25 de octubre en directo
La combinación ganadora de hoy es el 9, 26, 41, 43 y 46, con el 7 como número clave o reintegro.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 24 de octubre.
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo, 25 de octubre, corresponde a los números 9, 26, 41, 43 y 46, mientras que el número clave es el 7.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara tus cinco números y el número clave con la combinación de hoy: 9, 26, 41, 43 y 46, clave 7. Según cuántos números aciertes y si coincide el clave, tu boleto entra en alguna de las ocho categorías de premio.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Puedes consultar el resultado oficial en la web y la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Dispones de tres meses desde hoy, lunes 26 de octubre. Pasado ese plazo, el premio caduca y no se puede reclamar.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué hago si mi boleto está roto o deteriorado?
Sigue siendo válido mientras se identifiquen con claridad los números, el clave y el sorteo. Si el daño impide leerlo, llévalo a una administración para que valoren su estado antes del cobro.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
Los premios de Loterías y Apuestas del Estado no se declaran en el IRPF, porque tributan por un gravamen especial que se aplica en el momento del cobro, con 40.000 euros exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si el boleto es compartido?
Si se jugó entre varias personas, lo recomendable es dejar por escrito el reparto antes de cobrar. Repartir el dinero después puede considerarse una donación y tributar como tal.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros se cobran en una entidad bancaria autorizada, con el boleto original y el DNI del titular, mediante ingreso en cuenta.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum, sin tener que ir al banco.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Necesitas el boleto original en buen estado, sin roturas ni enmiendas. Para importes de 2.000 euros o más, también tendrás que presentar tu DNI en vigor en el banco.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Dispones de tres meses desde mañana lunes 26 de octubre. Pasado ese plazo, el premio caduca y no se puede reclamar.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Puedes reclamarlo desde mañana lunes 26 de octubre. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración, y los iguales o superiores, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿He acertado el reintegro?
El número clave de hoy ha sido el 7. Si tu boleto coincide solo con esa cifra, recuperas el importe jugado, 1,50 euros por apuesta simple.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Puedes consultar el resultado oficial en la web y la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Se ha llevado alguien el bote de 19,8 millones?
Hay que esperar al escrutinio oficial para saber si algún boleto ha acertado los cinco números y el clave. Si no hay acertante de primera categoría, el bote se acumula para el próximo domingo 1 de noviembre.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara tus cinco números y el número clave con la combinación de hoy: 9, 26, 41, 43 y 46, clave 7. Según cuántos números aciertes y si coincide el clave, tu boleto entra en alguna de las ocho categorías de premio.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 41, 26, 46, 09 y 43 mientras que el número clave o reintegro es el 7.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Cinco minutos para dar comienzo al sorteo
En menos de 5 minutos podrás comprobar el número ganador del sorteo de este domingo, 25 de octubre.
¡Mucha atención! Podrías ser uno de los afortunados.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Puedo compartir mi boleto con otras personas?
Sí, es habitual jugar en peña. Si el boleto se comparte, lo recomendable es dejar por escrito el reparto antes de cobrar, para que no se considere una donación después.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se llevaría Hacienda si toca el bote?
Con un bote de 19,8 millones, la retención sería del 20% sobre 19.760.000 euros, es decir, 3.952.000 euros. El ganador recibiría 15.848.000 euros netos, siempre que el bote se lo lleve un solo boleto.