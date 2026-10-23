ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar en directo el resultado del sorteo del viernes 23 de octubre de 2026

ONCE ha celebrado hoy, 23 de octubre, un nuevo sorteo del Cuponazo:

Cuponazo ganador

Número Premiado: 21146

Serie: 030

Los premios se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo con un plazo máximo de 30 días naturales.

En cuanto a los impuestos, los primeros 40.000 € están exentos y Hacienda aplica una retención del 20% únicamente sobre el importe que supere esa cantidad.