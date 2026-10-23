ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar en directo el resultado del sorteo del viernes 23 de octubre de 2026
ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo con un premio mayor de 6 millones de euros al cupón ganador.
👉 Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026
ONCE ha celebrado hoy, 23 de octubre, un nuevo sorteo del Cuponazo:
Cuponazo ganador
Número Premiado: 21146
Serie: 030
Los premios se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo con un plazo máximo de 30 días naturales.
En cuanto a los impuestos, los primeros 40.000 € están exentos y Hacienda aplica una retención del 20% únicamente sobre el importe que supere esa cantidad.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cómo sé si me ha tocado el reintegro?
El número agraciado en el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy ha sido el 21146. Esta cifra otorga los premios principales de las cinco cifras, además de las terminaciones de cuatro, tres y dos dígitos.
Asimismo, corresponden 3 € de reintegro a todos los boletos cuya combinación comience por la primera cifra (2) o finalice en la última cifra (6). ¡Revisa bien tu boleto para comprobar tu premio!
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si tu cupón ha sido premiado hoy, podrás cobrarlo a partir de mañana. Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar la cuantía ganada.
Para cobros físicos inferiores a 600 €, acude a cualquier vendedor autorizado; si es superior, ve al banco. En compras online, se ingresa en tu cuenta.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Qué premios se han repartido?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido un premio principal de 6.000.000 € al cupón agraciado con las cinco cifras y la serie correspondiente.
Además del gran bote, se han otorgado 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras, miles de premios de entre 6 € y 500 €, y reintegros de 3 € a la primera y última cifra.
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Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Para saber si tu boleto ha sido premiado debes comparar las 5 cifras y la serie de tu cupón con el número extraído en el bombo. Los premios se otorgan por coincidencia de cifras completas, terminaciones o reintegros.
Puedes verificar tu combinación introduciendo el número y la serie en el comprobador oficial de JuegosONCE o acudiendo a cualquier vendedor autorizado. ¡Muchísima suerte con tus resultados de esta noche!
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cuándo es la fecha límite para cobrar el premio?
El plazo legal para reclamar cualquier importe agraciado es de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Dado que el sorteo ha tenido lugar hoy, 23 de octubre, la fecha límite definitiva para hacer efectivo el cobro del dinero expira el próximo 22 de noviembre.
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Comprobar Cuponazo | ¿Cómo puedo comprobar si mi boleto está premiado?
La forma más rápida de verificar tu cupón es acceder a la web oficial de JuegosONCE e introducir el número y la serie en su herramienta de comprobación automática.
También puedes acudir a cualquier vendedor oficial de la ONCE o punto de venta autorizado, donde escanearán el código de barras de tu boleto para indicarte de inmediato si tiene premio.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 23 de octubre:
Número Premiado: 21146
Serie: 030
¡Enhorabuena a los ganadores!
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ONCE: Cuponazo | ¡Empieza el sorteo!
¡Arranca oficialmente el sorteo del Cuponazo de la ONCE! Los bombos ya están girando y la suerte comienza a decidirse en este mismo instante.
Tened vuestros boletos muy a mano. En escasos segundos conoceremos la combinación ganadora de las cinco cifras y la serie agraciada con los 6.000.000 de euros.
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ONCE: Cuponazo hoy, en directo | ¡5 minutos para que arranque el sorteo!
¡Quedan apenas cinco minutos para que arranque el esperado sorteo del Cuponazo de la ONCE! La suerte está echada y las bombos están totalmente listos para comenzar a girar.
Tened vuestros boletos a mano para seguir en directo cada una de las extracciones. ¡En breves instantes sabremos quién se lleva los 6.000.000 de euros de esta noche!
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ONCE: Cuponazo | ¿Cuántos ganadores deja el sorteo?
El Cuponazo de la ONCE reparte en total más de 2,5 millones de boletos premiados en cada sorteo.
Entre las diez categorías de premios, destaca 1 único ganador del premio principal de 6.000.000 € y 134 ganadores de 40.000 €. El resto de acertantes se dividen en miles de premios menores y más de 2 millones de reintegros de 3 €.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy se celebra a las 21:25 h. Recordad que el plazo de compra de boletos ha cerrado a las 20:55 h.
Podéis seguir la retransmisión en directo por la web de JuegosONCE, en La 1 de TVE y en directo a través de EL ESPAÑOL. ¡Mucha suerte a todos los participantes en el sorteo de esta noche!
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ONCE: Cuponazo hoy | ¡Cuenta atrás para el cierre de venta de cupones!
Quedan apenas cinco minutos para que se cierren las ventas oficial de boletos del Cuponazo de la ONCE. A las 20:50 h el margen para validar tu combinación se agota rápidamente.
Si aún no tienes tu cupón de 3 €, acude de inmediato al punto de venta más cercano o valida tu boleto online en JuegosONCE. ¡Son los últimos instantes para optar a los 6.000.000 €!
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Cuponazo ONCE | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo se realiza mediante un sistema de bombos automáticos y extracción aleatoria de bolas. Se utilizan 5 bombos principales para determinar la cifra de 5 dígitos y 1 bombo adicional para elegir el número de serie.
De las bolas extraídas sale la combinación ganadora de 5 cifras y la serie agraciada con 6 millones de euros. De esa misma cifra se derivan automáticamente las distintas categorías secundarias y el reintegro.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué precio tiene un cupón?
El precio de un cupón individual para el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy es de 3 euros.
Con ese único importe de 3 euros se opta al bote principal de 6.000.000 € y al resto de categorías de premios secundarios y reintegros de la jornada.
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ONCE: Cuponazo | ¿Qué premios reparte el reintegro?
El reintegro del Cuponazo otorga un premio de 3 € —lo equivalente al coste del boleto—. Esta compensación se concede si la primera o la última cifra de tu combinación coincide con la del número premiado.
En total se reparten más de dos millones de reintegros por cada sorteo. De este modo, recuperar la inversión inicial resulta sumamente accesible al contar con dos vías distintas de acierto directo.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Qué premios se reparten?
El primer premio reparte un gran bote principal de 6.000.000 € a las cinco cifras y la serie. Además, se otorgan 134 premios de 40.000 € a los cupones que acertéis solo las cinco cifras.
El sorteo distribuye miles de premios secundarios de entre 3 € y 500 € por acertar las primeras o últimas cifras. También garantiza reintegros de 3 € tanto a la primera como a la última cifra.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar boletos?
La hora límite oficial para comprar boletos del Cuponazo de hoy es a las 20:55 horas. A partir de ese momento se cierra la venta para dar paso al sorteo.
Quedan escasos minutos antes de que los terminales de venta se desactiven y el bombo empiece a girar. ¡Asegúrate de adquirir tu combinación antes de que finalice el plazo!
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ONCE: Cuponazo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE arranca puntual a las 21:25 h. Recordad que la venta oficial de boletos finaliza a las 20:55 h.
Apenas quedan unos minutos para sellar vuestro boleto y optar al gran bote de esta noche. ¡Comprobad bien la hora antes de que cierre!
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ONCE: Cuponazo hoy | ¡Bienvenidos al sorteo en directo!
¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos al directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, 23 de octubre! Hoy están en juego 6 millones de euros.
Acompañadnos minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL para conocer los números afortunados y saber si la suerte está de vuestra parte esta noche. ¡Arrancamos!