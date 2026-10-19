El Gordo de la Primitiva | Comprobar resultados y premios del sorteo del domingo 18 de octubre en directo
La combinación ganadora de hoy es 11, 14, 29, 31 y 34, con el 8 como número clave.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 17 de octubre.
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva del domingo, 18 de octubre, corresponde a los números 29, 31, 11, 34 y 14 mientras que el número clave o reintegro es el 8.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
🔴 ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Puedes reclamarlo desde mañana lunes 19 de octubre. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración, y los iguales o superiores, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Gordo de la Primitiva, en directo | Esta es la combinación ganadora
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 29, 31, 11, 34 y 14, mientras que el número clave o reintegro es el 8.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo Gordo de la Primitiva será el domingo 25 de octubre a las 21:40 horas, y lo seguiremos contigo en directo.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué hago si mi boleto está roto o deteriorado?
Sigue siendo válido mientras se identifiquen con claridad los números, el clave y el sorteo. Si el daño impide leerlo, llévalo a una administración para que valoren su estado antes del cobro.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
Los premios de Loterías y Apuestas del Estado no se declaran en el IRPF, porque tributan por un gravamen especial que se aplica en el momento del cobro, con 40.000 euros exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si el boleto es compartido?
Si se jugó entre varias personas, lo recomendable es dejar por escrito el reparto antes de cobrar. Repartir el dinero después puede considerarse una donación y tributar como tal.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios iguales o superiores a 2.000 euros se cobran en una entidad bancaria autorizada, con el boleto original y el DNI del titular, mediante ingreso en cuenta.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de lotería, en efectivo o por Bizum, sin tener que ir al banco.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Necesitas el boleto original en buen estado, sin roturas ni enmiendas. Para importes de 2.000 euros o más, también tendrás que presentar tu DNI en vigor en el banco.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio?
Dispones de tres meses desde mañana lunes 19 de octubre. Pasado ese plazo, el premio caduca y no se puede reclamar.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda retiene el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Puedes reclamarlo desde mañana lunes 19 de octubre. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración, y los iguales o superiores, en una entidad bancaria autorizada con tu DNI.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿He acertado el reintegro?
El número clave de hoy ha sido el 8. Si tu boleto coincide solo con esa cifra, recuperas el importe jugado, 1,50 euros por apuesta simple.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Puedes consultar el resultado oficial en la web y la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado. Si compraste tu boleto online, el sistema comprueba automáticamente si ha resultado premiado.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara tus cinco números y el número clave con la combinación de hoy: 11, 14, 29, 31 y 34, clave 8. Según cuántos números aciertes y si coincide el clave, tu boleto entra en alguna de las ocho categorías de premio.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Tenemos combinación ganadora!
¡Los bombos ya han determinado número ganador!
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde a los números 29, 31, 11, 34 y 14 mientras que el número clave o reintegro es el 8.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Menos de 5 minutos
En menos de 5 minutos podrás comprobar el número ganador del Gordo de la Primitiva.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros están exentos.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta el premio principal?
Si ningún boleto acierta la primera categoría, el bote no se pierde: se acumula para el sorteo del domingo siguiente y la cantidad en juego crece.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo comprar mi boleto?
En cualquier punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su web y su aplicación oficial, hasta el cierre de ventas del sorteo.
Solo quedan cinco minutos para cerrar la venta de boletos: ¡Date prisa!